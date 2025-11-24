Chiclana cuenta con tres nuevos agentes de la Policía Local

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de toma de posesión de tres nuevos agentes de la Policía Local, que se incorporan a la plantilla municipal de Chiclana. Un acto en el que también estuvieron presente el delegado de Policía Local y Personal, José Vera; el intendente, Francisco Javier Durán; y el secretario general del Ayuntamiento, Antonio Aragón.

En este sentido, hay que destacar que dos de los tres nuevos agentes se incluyen dentro de las cinco plazas de movilidad ofertadas en la última convocatoria para la Policía Local, tras la incorporación de otros tres el mes pasado.

Por su parte, el tercero que ha tomado posesión del cargo en la jornada de hoy pertenece a la convocatoria de oposiciones de turno libre que ya ha finalizado y que supondrá la incorporación de un total de 21 agentes. Y es que este ya había llevado a cabo con anterioridad el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, como consecuencia de la aprobación de oposiciones en otro ayuntamiento, por lo que ya puede desempeñar su labor en la Jefatura de la Policía Local de Chiclana.

Tras dar la bienvenida a esto, José María Román aseguró que “nuestra idea es seguir aumentando la plantilla, porque Chiclana crece y, además, triplica su población durante la temporada alta turística”, para agregar que “hay un buen trabajo por delante. Felicidades a los nuevos agente y buena mano”.