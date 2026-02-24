El Pleno aprueba por unanimidad reclamar al Gobierno de España más efectivos de la Guardia Civil en Chiclana

El Pleno de la Corporación municipal aprobó hoy por unanimidad una propuesta sobre el necesario incremento de efectivos de la Guardia Civil en la Compañía de Chiclana, que surgió tras la celebración de la Junta Local de Seguridad.

En este sentido, el delegado de Policía Local y Protección Civil, José Vera, destacó que se trata de un mandato de este organismo “para su traslado al Gobierno de España y en consonancia con lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Chiclana de incrementar el número de efectivos de la Policía Local, después de la incorporación de seis agentes, además de los veinte que están en la Escuela de Formación de Andalucía y las 24 plazas, cuya convocatoria pública sacaremos en los próximos meses”.

Además, apuntó que “vemos cómo avanzan las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil, con una inversión de 12 millones de euros, y esta actuación debe venir acompañada por el incremento de la plantilla”, para lamentar posteriormente “el uso partidista” de PP y Vox sobre ese asunto.

Por otro lado, con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación, salvo los concejales de Vox, salió adelante bonificar la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles a los miembros de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes que tienen explotación agraria en Chiclana. “Se trata de una propuesta que refleja la apuesta de este Gobierno por la defensa de un sector primaria como la agricultura”, comentó la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien recordó que “esta medida se incluye en el convenio firmado con Las Virtudes semanas atrás”.

En este sentido, hay que destacar que en el término municipal hay un total de 42 socios de esta entidad, de los que 29 están actualmente en activo. Esto supone un total de 36 hectáreas de producción efectiva y de 3.200 toneladas de productos agrícolas, que generan más de 2 millones de euros anuales, lo que supone el 12 por ciento del total que genera la cooperativa.

En otro orden de cosas, también se dio el visto bueno a la primera prórroga del contrato administrativo del servicio público de Ordenación y Regulación de Espacios para aparcamientos de vehículos en Vía Pública (ORA); la propuesta conjunta de los grupos municipales de PSOE-A, Izquierda Unida de Andalucía y Partido Popular de Chiclana, así como de los dos concejales no adscritos relativa al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, que, sin embargo contó con el voto en contra de Vox; y la presentada por el PSOE-A sobre el Día Mundial Contra el Cáncer y Día Mundial Contra el Cáncer Infantil.