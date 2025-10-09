La Plaza de las Bodegas acoge este sábado el Mercadillo Solidario de las protectoras de animales de Chiclana

La Plaza de las Bodegas acogerá este sábado el Mercadillo Solidario de las protectoras de animales de Chiclana, de 9.00 a 15.00 horas. Así lo anunció el delegado municipal de Bienestar Animal, Guillermo Sierra, que estuvo acompañado en rueda prensa por el representante de la protectora Bienestar Animal, José Luis de Arribas, y por la representante de la protectora Acunacat, Juani González.

En esta actividad participarán AcunaCat, Khatucai y Bienestar Animal Chiclana. “Todo lo recaudado irá destinado a la alimentación y gastos veterinarios de los animales rescatados y tutelados por dichas protectoras”, explicó el responsable municipal, destacando que “allí mismo también se informará de los animales en adopción y los trámites para hacerlo”. Guillermo Sierra también invitó a toda la ciudadanía a visitar este mercadillo para conocer de primera mano el buen trabajo que realizan estas entidades.

José Luis de Arribas agradeció el apoyo del Ayuntamiento al poner en marcha una iniciativa de esta índole, “porque para nosotros es muy importante darnos a conocer” y agregó que “ha sido un año duro por el número de abandonos, por lo que cualquier colaboración que recibamos es importante”.