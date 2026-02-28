La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública exige a la Junta que el centro de salud La Cucarela en Chiclana sea declarado proyecto prioritario

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y por la construcción del centro de salud La Cucarela ha exigido a la Junta de Andalucía que este equipamiento sanitario “sea declarado proyecto prioritario y que se establezca de forma inmediata un calendario público, con fechas concretas para su licitación y ejecución”.

Asimismo, ha informado que ha remitido una carta al consejero de Salud, Antonio Sanz, “para que nos atienda y dé respuesta, con claridad y sin más dilaciones, a la ejecución inmediata de esta infraestructura que resulta imprescindible para nuestra ciudad”.

“Como gaditano que conoce el territorio, el señor Sanz es consciente del crecimiento poblacional de Chiclana, el más destacado de la provincia, que además se dispara en verano con la llegada de miles de visitantes. Esta situación ha generado una situación de sobrecarga estructural que afecta directamente a la calidad asistencial en nuestra ciudad”, asegura el portavoz de esta entidad, Antonio Pérez Noria, para añadir que este proyecto “no es una demanda nueva ni improvisada. Ha sido anunciado, planificado y reconocido como necesario desde hace años. Sin embargo, a día de hoy continúa sin ejecutarse. Mientras tanto, los centros existentes trabajan al límite de su capacidad, con demoras, cupos saturados y una presión asistencial que repercute tanto en pacientes como en profesionales”.

Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía la parcela necesaria para su construcción, a la vez que entiende que “no existen impedimentos técnicos ni urbanísticos. Solo falta voluntad política y dotación presupuestaria. Y es que cada año de retraso agrava el déficit sanitario que padecemos. La saturación del Servicio Andaluz de Salud en nuestro municipio y la presión constante que soporta el Centro de Especialidades Médicas de La Longuera son pruebas evidentes de que el sistema actual es insuficiente para atender a la población real de Chiclana”.

Por tanto, la Plataforma considera que “no estamos ante una petición simbólica ni ante una reivindicación coyuntural. Estamos ante una necesidad básica vinculada al derecho a la salud y a la equidad territorial. Resulta difícilmente justificable que una de las ciudades más pobladas y dinámicas de la Bahía carezca de la infraestructura sanitaria acorde a su dimensión, sobre todo cuando vemos que ciudades de nuestro entorno que, teniendo más equipamientos y menos población, siguen anunciando más servicios sanitarios”.

Finalmente, manifiesta que “la paciencia de los vecinos y vecinas tiene límites cuando está en juego la atención sanitaria. Por ello, seguiremos defendiendo, por las vías institucionales y sociales necesarias, el cumplimiento de este compromiso hasta que se convierta en una realidad”.