El pintor Diego Leal realiza sendos murales en la Alameda Solano y la plaza Bocoy de Chiclana

Chiclana/El pintor chiclanero Diego Leal ha realizado sendos murales para exornar distintos espacios públicos de la ciudad. El primero de ellos lleva casi un año decorando una de las paredes de la Alameda de Solano y representa la antigua Huerta Lora, mientras que el segundo está recién acabado, está ubicado en la Plaza Bocoy y representa el fondo del mar.

“Hemos visitado dos murales, uno sobre la Huerta Lora y otro sobre el fondo del mar, que recuerda a la película de ‘Nemo’, ya que tiene colores muy llamativos”, comentaba el alcalde, José María Román, durante una visita a las obras realizadas por Leal, agradeciéndole el trabajo que lleva a cabo de forma desinteresada.

Por su parte, Diego Leal destacaba que “desde que me jubilé mi afición es pintar, pero no solo cuadros, porque también se me ha metido en la cabeza pintar murales”. “Quiero hacer un mural de la primera pista de La Barrosa con la Torre Bermeja de fondo, la antigua roca que había y el castillo de Sancti Petri”, destacaba.