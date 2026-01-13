Pepe Viyuela y Antonio Molero, protagonistas este sábado en el Teatro Moderno

Pepe Viyuela y Antonio Molero presentan, este sábado, 17 de enero, en el Teatro Moderno de Chiclana la obra ‘El barbero de Piccasso’, de Borja Ortiz de Gondra. Se trata de una hilarante comedia sobre la amistad inquebrantable que forjaron en los años 50 dos republicanos españoles exiliados en Francia. Uno era el genio del arte más famoso del mundo en esa época, Pablo Picasso; el otro, un modesto barbero que le cortaba su escaso pelo.

La Delegación Municipal de Cultura es la encargada de organizar esta representación, con un reparto que completan Mar Calvo y Juan Carlos Talavera. La función tendrá lugar a las 20.00 horas y las localidades ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Moderno y a través de la plataforma www.tickentradas.com.

Los principales personajes de la obra, que nació de la colaboración entre el Teatro Español de Madrid y Amor Al Teatro, parten de temperamentos dispares pero que les unirían de por vida: la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia y el compromiso político. Todo lo demás les separaba, y la creación de una escultura de una cabra por parte de Picasso con materiales de desecho sería el desencadenante de un sinfín de divertidos malentendidos, de los que también participan el resto de los actores.

Bajo la dirección de Chiqui Carabante, ‘El barbero de Picasso’ toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948. Choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente a la española sobre toros, política o arte, mientras nos conducen a reflexionar sobre nuestro pasado; sobre nuestra ancestral incapacidad, también muy española, de comunicarnos para construir.

“Es una comedia de personajes que viven acaloradamente lo que para cualquiera podría ser una locura”, asegura su director, Chiqui Carabante. “Esto pasa porque son genuinamente españoles. Esa barbería que describe Borja es un trozo anárquico de España perdido al sur de Francia. Picasso y el barbero, dentro de este microcosmos, son unos españoles que sienten nostalgia de una patria que ya no existe ni existirá. Una patria que construyen en sus discusiones y costumbres. En sus peleas sobre si un torero es mejor o peor o si una cabra es el regalo adecuado al genio de Picasso o alguien intenta reírse de él. Un lugar, y un tiempo, donde ser comunista es aún una posibilidad”.

Aplazado ‘Galdós, enamorado’

Por otra parte y por motivos ajenos a la organización, ha quedado aplazada la representación de la obra ‘Galdós, enamorado’, interpretada por Emilio Gutiérrez Caba y María José Gollanes, que iba a tener lugar este viernes, 16 de enero, en el Teatro Moderno. A la mayor brevedad posible, desde la Delegación de Cultura se informará sobre el procedimiento para la devolución del importe de las entradas adquiridas.