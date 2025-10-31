La Peña Flamenca Chiclanera celebra el 15 aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y los representantes de la Peña Flamenca Chiclanera, Manuel Parra e Iván Sebastián, presentaron hoy las actividades que se desarrollarán en las instalaciones municipales de la calle Luna durante el mes de noviembre para conmemorar el 15 aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, aprobado por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010.

Así, se llevarán a cabo distintas actuaciones los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre, que darán continuidad a la Final del Concurso Nacional de Cante Flamenco ‘Chiclana de la Frontera’, que se celebra mañana 1 de noviembre, a partir de las 22.00 horas, una final en la que actuarán José Manuel Gómez 'El Ecijano', Enrique Afanador de Trebujena, Daniel Castro Silva 'Daniel de Badajoz', Manuel Ortiz de Mairena y Rocío Fantova de Puerto Real. El Premio Joven será para Ana López Moreno, de Punta Umbría. Además, este evento contará con la actuación especial de la guitarra solista de Joselito de Pura.

Programa

El día 8 a las 22.00 horas, actuarán al cante Ana Ramírez ‘La Yiya’, acompañado por Nino Martín a la guitarra; el día 15 actuará Manuel Cribaño ‘Niño de Peñaflor’, quien estará acompañado a la guitarra por Juan Gómez ‘Niño de la Escalerilla’; el día 22 será turno para la actuación de Jesús Méndez y a la guitarra estará Vicente Santiago; mientras que el día 29 actuará ‘Caracolillo de Cádiz’ acompañado a la guitarra por Nono Reyes.

“A través del convenio firmado con la Peña Flamenca Chiclanera, se lleva a cabo una serie de actuaciones a lo largo del mes de noviembre, tal y como hemos tenido este pasado verano”, declaró Susana Rivas, quien agradeció a la entidad “su labor por la promoción del flamenco en la ciudad”.

Por su parte, Manuel Parra destacó que “presentamos un cartel de cantaores y cantaoras muy interesante”, a la vez que recordó que es el segundo año que conmemora esta declaración.

Finalmente, Iván Sebastián agradeció al Ayuntamiento “el esfuerzo para que estas actuaciones se puedan llevar a cabo. El año pasado tuvo muy buena aceptación y esperamos que este año sea igual y podamos disfrutar del flamenco, con artistas de toda Andalucía”.