Rancapino Chico: “Actualmente, puedo decir que el cante es mi vida”

Con una voz que hereda el quejío más puro del flamenco gaditano, Rancapino Chico (Chiclana, 1988) ha sabido forjar su propio camino sin renunciar a esa esencia que lo vio nacer. Hijo del mítico Rancapino y heredero de toda una estirpe de arte, el cantaor acapara un éxito tras otro. Solo recordar su actuación en el Tío Pepe Festival 2025 este verano o, más recientemente, en la quinta edición del Festival de Terrasa, donde el público puesto en pie lo ovacionó durante varios minutos.

Curro Romero ha dicho de él: “Los aficionados necesitamos una figura como Rancapino Chico, afortunadamente sale a su padre”.

En esta conversación, el artista chiclanero se abre sobre su carrera, su familia y el momento que atraviesa el flamenco.

Pregunta.–Lleva un año trabajando por toda España, ¿cómo ha ido la temporada veraniega?

Respuesta.–Bien, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido, no solo por lo que me ha sucedido este año, si no por todos los que llevo de esta manera.

P.–El 15 de noviembre, una vez más, darás muestra de su carácter solidario con el recital benéfico que tendrá lugar en la Peña La Perla de Cádiz, a beneficio del joven chiclanero Abraham. Háblanos de esta actuación.

R.–Será una noche muy especial, donde lo daré todo en cuerpo y alma, porque Abraham se lo merece y espero de todo corazón que se recupere lo más pronto posible.

En esta actuación, estaré acompañado de mis fieles escuderos: Antonio Higuero, Edu Gómez, Naim Real y Luis El Pijote.

P.–En el primer corte de ‘Por mi amor al arte’, se oye unos consejos de tu padre: “El cante tiene que doler, rebuscarte y sentirte tú, eso es lo que hace que la gente diga “óle”, porque cuando un cantaor canta y no duele pasa desapercibido. Tú has tenido a tu abuela que cantaba para pegarse “chocazos”, has tenido a tu tío Orillo que cantaba para reventar. Mi historia ya te la he contado. Ahora te toca a ti”. ¿Qué sientes al recordar estas palabras?

R.–Para mí, es algo muy grande viniendo de mi maestro, de mi padre, que es el cantaor más puro que ha dado y que da la historia del flamenco.

P.–Por cierto, ¿cómo se encuentra su padre?

R.–Hay que estar más pendiente de él, pero, gracias a Dios, se encuentra bien.

P.–Paco Cepero también es alguien que ha marcado en su carrera, ¿verdad?

R.–El maestro Paco siempre ha estado vinculado a mi familia y yo he aprendido muchas cosas con él. Soy un enamorado de su toque y de sus composiciones.

El cantaor reconoce que es muy exigente consigo mismo.

P.–¿Y qué balance hace de su trayectoria, desde aquel debut como Rancapinito a finales de los 90?

R.–Pues, de pequeño era más inconsciente a la hora de cantar. Sin embargo, actualmente, puedo decir que el cante es mi vida y con el tiempo voy aprendiendo más y así sucesivamente, nunca terminaré de aprender, porque nunca se termina. Soy muy exigente conmigo mismo, cada vez que me escucho pienso que lo podría hacer mejor.

P.–¿Cómo ve el panorama actual del flamenco? ¿Se siente optimista?

R.–Yo lo veo muy bien y hay una afición extraordinaria.

P.¿Qué lugar ocupa Chiclana, su pueblo, en su vida personal y profesional?

R.–Es mi pueblo. Me siento muy orgulloso de ser chiclanero y gaditano a la vez, porque yo nací en Cádiz y mi pueblo es Chiclana. Y la verdad que me siento muy querido y eso, para mí, es lo más grande.

P.–Además de esta agenda de la que hablábamos al principio cargada de actuaciones, ¿qué proyectos tiene en mente?

R.–Hay varios proyectos en mente que, poco a poco, iré dando a conocer. Será en su debido momento. Actualmente, estoy inmerso en uno, que llevo un par de año disfrutándolo al máximo que se titula ‘Pasado, Presente y Futuro. Hijo del Cante’. Es una antología que estoy grabando y, al mismo tiempo, presentando en los escenarios. Ya lo he hecho con los primero 8 o 9 cantes y seguiré por más sitios. Y cuando ya lo haya hecho en muchos, volveré otra vez a montar otros 8 o 9 cantes con un título nuevo, para que se diferencie del primero, pero se seguirá anunciando como ‘Hijo del Cante’, con el fin de que todo el mundo sepa que es la antología que continúa, pero con otro formato en el escenario y otros cantes. Y así, sucesivamente, hasta que haga todos o casi todos los cantes del flamenco tradicional. Así que ya os iré contando...