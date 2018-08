Un paseo por la Chiclana de 1810 a 1812

Diplomada en Administración y Dirección de Empresas, y con una plaza para impartir Economía en Secundaria conseguida recientemente, la chiclanera Melissa Franco habla de su primera novela, Lirios de sangre, con el mismo mimo y cariño de una madre hacia su hijo.

Melissa se considera una apasionada de la lectura y de la escritura. Pese a ser ésta su primera novela publicada, ya anteriormente había compuesto una obra de relatos sobre la provincia de Cádiz.

El libro detalla las calles, edificios y plazas del municipio a comienzos del siglo XIX

Pero esta vez, sin embargo, decidió apostar por su novela y comenzó a llamar a editoriales hasta que Mayi, una editorial gaditana, le abrió las puertas para hacer su sueño realidad.

Aunque bien sabe que de la escritura no se vive, la chiclanera ha conseguido vender alrededor de unos 200 ejemplares de la primera edición de esta primera obra desde que en diciembre se publicase.

En cuanto a la novela en sí, se sitúa en Chiclana en los años 1810-1812, durante el asedio francés y narra la historia de amor entre una gaditana que se encuentra atrapada en Chiclana y un teniente francés.

En este libro Melissa confiesa que ha querido recoger la otra cara de la guerra. La parte que quizás menos se oye. La amistad, el amor, la pobreza, los tiempos de agotamiento y aburrimiento...

Toda esta trama está perfectamente situada en las calles de Chiclana. Para ello, Melissa ha pasado alrededor de cuatro años documentándose para describir con todo lujo de detalles cada rincón de aquella Chiclana del siglo XIX. "De siempre me ha gustado la historia y fue a partir de las diferentes celebraciones en 2011 de los 200 años de la Batalla de Chiclana cuando empecé a documentarme sobre el tema. Fui al museo en muchas ocasiones, a la biblioteca, al archivo histórico... me empapé de muchos libros que cuentan la historia de Chiclana en aquella época y sobre todo me ayudó uno que se titula Calles y plazas de Chiclana, ya que te ofrece una imagen de la localidad a partir del 1700", explica la escritora.

En lo referente a esta documentación, la chiclanera admite que "no ha sido tan difícil encontrar la información, sino que más bien ha sido una tarea laboriosa, en la que también me he apoyado en diferentes estudios de la UCA".

En cuanto a la repercusión de su libro entre los lectores, todo han sido muy buenas críticas. "A los que han leído la novela, lo que más les gusta son las descripciones de los lugares que recoge el libro. Tanto es así, que una lectora de Barcelona, viajó hasta Chiclana porque quería conocer de primera mano las calles del municipio y ver los edificios que había descrito en la novela".

En cuanto a proyectos de futuro, Melissa cuenta que las oposiciones le han retirado un poco de la escritura pero que no dejará de escribir. "Lo que no sé es si llevaré a cabo otra novela histórica o me decantaré por la fantasía, otra rama que también me gusta bastante", puntualiza la escritora chiclanera.