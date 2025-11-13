El Partido Popular de Chiclana se reúne con la Hermandad del Medinaceli

El Partido Popular de Chiclana mantuvo recientemente una reunión con representantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de los Dolores, conocida popularmente como la Hermandad de Medinaceli, en la que participaron la presidenta local, Ascen Hita, y su vicesecretario de Cultura, Educación y Patrimonio Pepe Lagóstena.

Durante este encuentro, que forma parte de la ronda de contactos que está manteniendo el PP local con las corporaciones de la Semana Santa chiclanera, Hita reiteró el compromiso del PP con el mundo cofrade y el patrimonio religioso de Chiclana, destacando la importancia de seguir apoyando a las hermandades en sus necesidades y proyectos. "Escucharlas es fundamental para seguir defendiendo nuestras tradiciones y valores. La Junta de Andalucía está demostrando con hechos este compromiso a través de las subvenciones al Arte Sacro", señaló.

En este sentido, recordó que el Gobierno de Juanma Moreno ya otorgó en 2022 una ayuda de 10.841,84 euros a esta cofradía para la restauración de la imagen de la Virgen de los Dolores Servitas, como parte del primer programa antes mencionado.

Por último, afirmó que el “Partido Popular seguirá manteniendo encuentros con las hermandades de Chiclana para seguir estrechando lazos y defendiendo la conservación del valioso patrimonio religioso que forma parte de la identidad de la ciudad”.