El PP inicia una ronda de contactos con las Hermandades de Chiclana

En el marco del compromiso constante del Partido Popular con la vida cofrade de Chiclana, la presidenta local Ascensión Hita y el concejal Pepe Lagóstena, responsable de la Vicesecretaría de Cultura, Educación y Patrimonio, han mantenido recientemente una reunión con representantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de las Lágrimas y Esperanza.

Este encuentro, celebrado en la sede del PP de Chiclana, sirvió para conocer de primera mano los proyectos de la Hermandad, compartir reflexiones sobre el presente y futuro del mundo cofrade local, y dialogar sobre los proyectos que la corporación ha presentado a la Junta de Andalucía dentro de la línea de subvenciones destinadas a la conservación y restauración de bienes muebles de arte sacro.

El Partido Popular quiere agradecer públicamente la disposición de la Hermandad de la Humildad, custodios de una de las devociones más arraigadas de Chiclana: la del popularmente conocido como el Señor de la Piedra, una imagen profundamente venerada por el pueblo chiclanero, y que es un símbolo de fe en nuestra ciudad.

Gracias a la labor de la Vicesecretaría de Cultura, Educación y Patrimonio, esta reunión se ha podido llevar a cabo para seguir acercando y explicando las herramientas que la Junta de Andalucía pone a disposición del mundo cofrade para su desarrollo. La convocatoria actual de 2025, destinada a la conservación y restauración de bienes muebles de patrimonio cultural de carácter religioso, permite que Hermandades como la de la Humildad y Paciencia puedan optar a recursos para preservar su rico legado patrimonial.

Cabe recordar, en palabras de la presidenta Local Ascen Hita que “el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con nuestras Hermandades no es nuevo. En convocatorias anteriores, las Hermandades del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la del Medinaceli ya fueron beneficiarias de estas ayudas, con una inversión que superó los 28.500 euros, destinada a la restauración de dos de las imágenes más hermosas del imaginero de nuestra localidad: la de la Virgen de los Dolores Servitas, y la de Nuestra Señora de Guía”.

Este respaldo se extiende además a la música procesional, con ayudas recientemente aprobadas por la Junta para la adquisición de instrumentos por parte de bandas de música, fundamentales en la Semana Santa.

Hita reitera que los populares chiclaneros muestran “un apoyo total e incondicional al tejido cofrade de la ciudad. Valoramos su labor espiritual, cultural y social, y trabajamos para que siempre encuentren en nuestra formación un aliado fiel y comprometido. Seguiremos colaborando estrechamente con las Hermandades para facilitar el acceso a ayudas y defender, en todas las instituciones, el valor incalculable que representan las Hermandades para la identidad chiclanera.”