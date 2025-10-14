El Partido Popular de Chiclana impulsa una consulta ciudadana sobre el futuro del edificio de la Plaza Mayor

El Partido Popular de Chiclana ha puesto en marcha una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre el futuro del edificio de la Plaza Mayor, “cerrado y abandonado desde hace 18 años ante la falta de iniciativa del gobierno local formado por PSOE e Izquierda Unida”, asegura la formación política.

Esta iniciativa permite participar de forma presencial, mediante los folletos que los populares distribuirán en distintos puntos de la ciudad, o de manera online, a través del formulario disponible en las redes sociales del PP: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyEcWNN2GEzBgEm1LKz-Hdr9LrybKP1UAHWpm7xayXNbNsdQ/viewform?usp=preview

Al respecto, cabe recordar que, durante el Debate del Estado de la Ciudad, el PP presentó una propuesta con posibles usos para recuperar este espacio emblemático, “planteando alternativas culturales, sociales y educativas que devolvieran vida al corazón de Chiclana”, apunta en una nota de prensa.

“Frente a un alcalde que rechaza consultar a los vecinos alegando que ya se votó en las elecciones, nosotros creemos que la democracia no se acaba con un voto cada cuatro años. Gobernar es escuchar, y la participación ciudadana debe ser continua”, subrayó Ascen Hita, presidenta, para señalar que “el PSOE y sus socios de Izquierda Unida se negaron en el último pleno a celebrar una consulta popular sobre este asunto”.

“Apostamos por un uso cultural, educativo y social, especialmente vinculado a los jóvenes y al tejido cultural, pero queremos conocer qué opinan los vecinos”, añadió sobre este asunto Ascen Hita.

En opinión de la formación política, “el edificio de la Plaza Mayor se ha convertido con los años en un ejemplo de la falta de gestión y planificación de los gobiernos socialistas. Ubicado en suelo público, fue cedido casi gratuitamente a una empresa privada que incumplió sus obligaciones con el Ayuntamiento, dejando tras de sí un inmueble inacabado, deteriorado y en desuso, que oculta el museo municipal y afea una de las plazas más emblemáticas de la ciudad. Durante casi dos décadas, los distintos gobiernos de José María Román han sido incapaces de darle un uso digno, y la Plaza Mayor ha pasado de ser un referente urbano a un espacio abandonado y sin actividad”.