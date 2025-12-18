Papá Noel, protagonista del fin de semana en Chiclana

Chiclana está lista vivir uno de los fines de semana más mágicos del año con Papá Noel como gran protagonista de la programación navideña. Desde mañana y hasta el domingo 21 de diciembre, su presencia marcará la agenda festiva de la ciudad con propuestas pensadas para toda la familia, en las que la ilusión infantil, la música y la solidaridad irán de la mano.

Así, el primer gran evento que girará en torno a Santa Claus será la cabalgata, que recorrerá mañana las principales calles del centro. Saldrá a las 18.30 horas del parque de Huerta del Rosario, recorriendo las calles Isabel II, Juan Carlos I, carretera de Medina, Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de Los Remedios, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución y llegada al Ayuntamiento.

Además, mañana a las 20.30 horas se celebrará el Concierto de Navidad de la Coral Polifónica Sancti Petri en la Iglesia de San Juan Bautista, coincidiendo en hora con el X Pregón de los Reyes Magos, que estará a cargo de Alba Guerrero en la Capilla de La Soledad. Y a las 21.30 horas será la Zambomba ‘El Cañejo por Navidad’ en el Escenario Real de la Plaza Mayor.

Por otro lado, el sábado 20 a las 17.00 horas, nuevamente, tendrá al personaje navideño como protagonista, con la inauguración de la Casa de Papá Noel en la Plaza de Las Bodegas, donde recibirá a los más pequeños hasta las 20.30 horas, al igual que sucederá el domingo 21, de 12.00 a 13.30 horas; el lunes 22, de 17.00 a 20.30; el martes 23, de 17.00 a 20.30 horas, y el miércoles 24, de 12.00 a 13.30 horas.

Asimismo, a las 17.30 horas dará inicio la Ruta de Zambomba en la Plaza de Andalucía, que continuará a las 18.30 horas en la calle Corredera Baja, a las 19.30 horas en la calle La Plaza y a las 21.00 horas en el Escenario Real de la Plaza Mayor. Además, a las 19.00 horas será la tradicional Fritada de Tortas de Nochebuena en la Peña Flamenca Chiclanera y a las 20.00 horas el Concierto de Navidad de la Banda de la Academia de Música Maestro Enrique Montero, en el Teatro Moderno.

Ya el domingo 21, también se tendrá la oportunidad de ver a Papá Noel por las calles del municipio, Esta vez, la actividad comenzará a las 12.00 horas con la original y benéfica Papanoelada motera, que tiene salida de la calle Fernando de Magallanes y que recorrerá distintas vías. Y para las 13.00 horas en la calle Arroyuelo está programada la actuación del Dúo Duhadas (Ana Calvo y Yolanda Torres) dentro de la iniciativa ‘Música en Navidad’.

Y continúa la programación a las 16.30 horas con la divertida iniciativa Papá y Mamá Noel sobre el río Iro, organizado por el Club de Piragüismo Chiclana y Dragon Boat CDPC, que recorrerá el tramo urbano del río. El fin de semana finalizará a las 19.30 horas con la actuación de coros de villancicos y campanilleros en la Plaza de Jesús Nazareno.