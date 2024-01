De ⁠páginas a píxeles, la biblioteca de Chiclana preserva su legado en la nube digital

En la era de la revolución digital, las nuevas tecnologías han tejido una red que conecta cada rincón de nuestras vidas. Desde transformar la manera en que nos comunicamos hasta redefinir la forma en que accedemos a la información. Nuestro día a día se encuentra marcado por una serie de innovaciones, como la Inteligencia Artificial o la realidad aumentada, que impactan en todos los aspectos de la sociedad, tanto a nivel educativo, sanitario o cultural.

En las tranquilas estanterías de la Biblioteca García Gutiérrez, en Chiclana, se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del conocimiento. La digitalización ha llegado a este venerable espacio cultural, transformando sus páginas amarillentas en bits de información que se despliegan en pantallas a través de un clic.

Esta iniciativa surge, tal y como comenta José Antonio Ureba, director de la biblioteca, de la necesidad de poner a disposición de las personas aquellos ejemplares que forman parte del Fondo Antiguo, así como los archivos que tienen cierto interés especial para la ciudadanía.

Anteriormente y conforme a las directrices establecidas por la normativa actual, los materiales antiguos estaban limitados a su consulta exclusiva en la biblioteca, sin opción de préstamo. Es importante señalar que estos recursos bibliográficos pertenecen en su mayoría al siglo XIX y, en algunos casos, muestran un deterioro considerable en su estado de conservación.

“Estos libros son ejemplares muy delicados, por lo que no se prestan a domicilio, solamente se permite la consulta en la sala. Por este motivo, comenzamos a digitalizarlos, ya que no queríamos que los usuarios no pudieran acceder a la información que hay disponible en nuestra biblioteca”, recalca José Antonio.

La primera fase que se llevó a cabo en lo que respecta a la digitalización fue la revista la Semana, ya que es considerada la publicación más antigua que posee la entidad, dado que data de los años 30 del siglo pasado y, además, es considerada una reliquia gracias a su contenido histórico y documental de hace casi un siglo.

Igualmente, la revista El Trovador de los años 30 también está disponible en formato digital. Por el momento, el proceso de digitalización lleva en curso alrededor de un año y continuará en desarrollo hasta culminar la revista El Trovador de los años 90 y completar algunos estudios sobre la vida del poeta y escritor Antonio García Gutiérrez, referente histórico para los chiclaneros.

El director de la biblioteca comenta que la idea es acabar de digitalizar todo el Fondo Antiguo. “Hasta ahora tenemos el 40% de los archivos digitalizados y queremos seguir con la revista El Trovador de los años 90 porque nos parece que es una publicación interesante para el lector”. "Es verdad que muchas personas tienen la colección entera, pero hay otras que les faltan algún número en sus casas”.

En cuanto al sistema que se emplea a la hora de digitalizar un archivo, se basa en la elaboración de una ficha para cada documento, entendiendo por documento cada volumen. En ella aparecen diferentes datos acerca del ejemplar como, por ejemplo, el estado en el que se encuentra el libro antes y después de la digitalización con el fin de verificar que durante el procedimiento no ha sufrido algún deterioro.

Se realiza completamente de forma manual a través de un escáner. “Primero digitalizamos el archivo en un formato de imagen con bastante calidad y resolución, y luego procedemos a su edición, si fuera necesario, para corregir los desajustes en el caso de los márgenes”. “A continuación, transformamos esa resolución en formato PDF, que sería el paso previo antes de subir el contenido a la plataforma web”, explica José Antonio.

Una vez que se obtiene el PDF, el usuario podrá acceder fácilmente a la información. Este entrará en la página web Chiclana.es, la cual tiene un apartado en el que se accede directamente a la Biblioteca Digital de la localidad. En ese espacio, el lector podrá ver todas las portadas disponibles de cada ejemplar y una vez que seleccione una, se le mostrará el índice con sus respectivas entradas a las diferentes obras que posea el libro.

Con la digitalización del Fondo Antiguo se pretende lograr principalmente dos objetivos. En primer lugar, se busca preservar y asegurar la transmisión futura de estas obras mediante su conservación en formato digital. "Este formato no solo es más manejable y seguro, sino también duradero, adaptándose mejor a las necesidades y expectativas de los usuarios. Les proporciona una mayor comodidad", comenta el director. Al mismo tiempo, esta iniciativa garantiza la protección de los ejemplares originales en papel, muchos de los cuales han sufrido daños con el paso del tiempo.

En segundo objetivo se centra en la democratización de los contenidos de estos libros, para que sean de acceso libre, público y general para todas las personas que tengan interés. Además, con la implementación de este proyecto, se busca hacer más accesible el contenido del Fondo Antiguo. “El propósito que tenemos en mente es que se convierta en un recurso valioso y una fuente documental para la lectura, consultas, estudios e investigaciones”, añade el responsable.

La mayoría de las obras son ediciones originales de García Gutiérrez del siglo XIX, siendo importantes, por una parte, por su valor literario, histórico y documental y, por otro lado, tanto la revista la Semana como la revista El Trovador son publicaciones periódicas de aquella Chiclana de 1930 que proporcionan un retrato de primera mano de la ciudad y de la sociedad de aquella época. De igual forma, la biblioteca también dispone de libros y estudios sobre la obra de García Gutiérrez en italiano e inglés, así que, en cierta manera, hay intereses a nivel mundial.

“Está siendo un trabajo de muchas horas y se está haciendo de la mejor manera posible para que el público se sume a esta iniciativa digital y que la lectura de estas antiguas reliquias perdure en el tiempo”. “Por ello, invitamos a la comunidad chiclanera a explorar y utilizar nuestro catálogo digital, donde descubrirán una representación amplia de nuestro valioso patrimonio cultural”, concluye el director José Antonio.