Organizado en Chiclana un nuevo curso de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio

La empresa municipal EMSISA pone en marcha, de la mano del Banco de Alimentos de Cádiz, un nuevo curso de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio, con el objetivo de seguir incrementando la empleabilidad en este sector. De esta forma, hasta el 13 de enero permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para esta acción formativa, que se desarrollará a partir del día 19 de ese mismo mes.

En este sentido, es necesario apuntar que contará de un total de 180 horas lectivas, que se dividirán en teóricas y prácticas.

“Esta formación brinda la oportunidad de construir un gran futuro profesional ayudando a personas que necesitan atención y cuidados en su vida diaria”, declaró el delegado de Servicios Sociales y vicepresidente de EMSISA, Francis Salado, quien subrayó que “las prácticas se llevarán a cabo directamente en los domicilios que atendemos, de la mano de las mejores profesionales”.

Asimismo, Francis Salado dijo que “no podemos olvidar que cada vez hay más personas en sus casas que son dependientes, que necesitan recibir cuidados dentro de su entorno familiar, por lo que se trata de una gran oportunidad para que quienes se encuentran en situación de desempleo puedan encontrar un trabajo estable en Chiclana”.

Así pues, los interesados en participar en la formación pueden inscribirse hasta el 13 de enero a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4LMCKxup7uDVTRAWAM3Ppn7u0_1yV4i_6Bg4hEsGXOdrOQ/viewform.