El alcalde de Chiclana reconoce la labor de las trabajadoras de ayuda a domicilio jubiladas

El alcalde de la ciudad, José María Román, hizo entrega recientemente de unos reconocimientos a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio recientemente jubiladas, en un acto en el que estuvieron presentes las homenajeadas, así como el vicepresidente de Emsisa, Francis Salado, familiares de estas mujeres y compañeras de trabajo.

Las personas reconocidas fueron Mirtha Amalia Villazón Alvarado, María Rosario Reina Gutiérrez, Juana Flores Orrequia, María África Gordillo Blanco, Josefa Pan Román, Rosario Sánchez Segura, Mª Luisa Tocino Sánchez, Petronila Bermúdez e Isabel Nieto.

José María Román recordó que este servicio se municipalizó en 2017 y pasó a gestionarse de otro modo. En aquel momento trabajaban 80 mujeres, ahora lo hacen más de 320, pudiendo llegar el próximo año a las 500. Antes se atendía a unos 250 usuarios, se llegará el próximo año a casi 1.000 y todo esto supone un coste de 7,5 millones de euros. “Se ha incrementado de forma importante el gasto, el trabajo y el número de personas usuarias, provocando un nuevo modelo que responde al funcionamiento de la sociedad de hoy”, destacó.

Además, reseñó que, con este acto “queremos reconocer el trabajo que realizan estas mujeres y darlo a conocer al resto de la ciudadanía, por la gran labor que hacen para ayudar a otras personas. Gracias a este servicio público creamos empleo digno, creamos bienestar para las personas usuarias aportándoles calidad de vida y dignidad y damos tranquilidad a las familias”.