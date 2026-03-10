El Open Heit Ciudad de Chiclana de tenis se disputará del 16 al 22 de marzo

La delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el gerente de Heit Academy, Nacho Rodríguez, presentaron ayer el Campeonato de Andalucía de Veteranos de tenis, que se disputará los días 13, 14 y 15 de marzo, y el Open Heit Ciudad de Chiclana, que tendrá lugar del 16 al 22 de este mes también. En el primero, participarán los ganadores de los torneos provinciales, tanto masculinos como femeninos, en las distintas modalidades a partir de los 30 años.

Por otro lado, el Open Heit Ciudad de Chiclana de la próxima semana se disputará en la categoría absoluto masculino y contará con premios de 600 euros para el campeón, 300 euros para el finalista, 150 euros para los semifinalistas y 75 euros para los cuartofinalistas.

“Es una gran satisfacción como delegada de Deportes presentar ambas competiciones que se celebrarán aquí y animo a los amantes del tenis a que se acerquen y puedan disfrutar de los encuentros”, comentó Isabel Butrón, quien agradeció “a Nacho y al personal de Heit el trabajo que realizan para traer este tipo de eventos, que hace de Chiclana un referente en cuanto al deporte”.

Por su parte, el gerente de Heit Academy quiso destacar que “este fin de semana tendremos a los mejores tenistas veteranos a nivel andaluz y para la próxima semana contaremos con deportistas profesionales muy destacados a nivel nacional, entre ellos, el número 60 del ranking de España”. A la vez que quiso dar las gracias “a todos los patrocinadores que hacen posible la organización de este tipo de eventos, entre ellos, a Iberostar, cuyos hoteles acogerán a los deportistas, y al equipo de personas que trabajan en Heit y que hacen posible que los torneos se desarrollen de una magnífica forma”.