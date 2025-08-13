Oliva Acosta recibirá el Galardón ‘Más Chiclana’ en su primera edición

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de la Mujer, pone en marcha el Galardón ‘Más Chiclana’, un reconocimiento que en esta primera edición recaerá en la directora del festival de cine Generamma, Oliva Acosta Moreno, y que se entregará el último día del festival, es decir, el 13 de septiembre. Así lo anunció la delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, quien resaltó que “se encuadra dentro de la línea estratégica del Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de mujeres y hombres, cuyo objetivo general es hacer de la ciudad de Chiclana un referente en igualdad”.

En este sentido, indicar que este esponde también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente al ODS 5, cuyo objeto es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

“El Galardón Más Chiclana tiene como objetivo reconocer la trayectoria de una mujer que ha contribuido de manera activa y transformadora a visibilizar la mirada femenina, situando a esta no solo como protagonista de sus propios relatos, sino como referente, relatora y voz imprescindible en la construcción de un cine transformador, impulsora de creación de relatos desde la diversidad y que ha contribuido a reducir la brecha de género en el ámbito cinematográfico, promoviendo con ello, un modelo de sociedad más equitativa”, declaró la delegada de Mujer, quien añadió que “nadie puede dudar de la contribución de Oliva Acosta al cine con perspectiva feminista, su compromiso con la equidad y su capacidad para generar impacto cultural desde una mirada plural, crítica y profundamente humana”.

Asimismo, Martínez Rico incidió en que este galardón, más allá de poner en valor el trabajo de una mujer a nivel individual, “rinde tributo a todas las mujeres que han contribuido y continúan contribuyendo a la promoción y construcción de un cine plural, comprometido y consciente del poder transformador de las imágenes, que utilizan el arte como denuncia de las desigualdades de género y herramienta resiliente para construir una sociedad igualitaria”.

Biografía

Oliva Acosta es periodista, cineasta y directora de Generamma, el único festival de cine en España íntegramente organizado por una asociación profesional de mujeres del sector: AAMMA.

Ha trabajado en Naciones Unidas, en la televisión pública y en el ámbito documental, pero su proyecto más especial y transformador nace en su tierra. Generamma ha traído al municipio un cine distinto, dirigido por mujeres, comprometido, accesible y diverso; ha abierto espacios de pensamiento, encuentro y creación contemporánea; ha tendido puentes con América Latina, Europa y con el sur profundo de Andalucía.

El festival es, hoy, una ventana al mundo desde el sur, y también una forma de devolver al territorio todo lo que le dio.

Hace años, decidió volver a vivir en la tierra de sus padres. Se instaló en una casa en el campo, cerca del mar, buscando una vida más plena, más conectada con lo esencial. Este premio le llega a pocos meses del fallecimiento de su madre, a quien lo dedica con agradecimiento profundo. Porque fue ella quien la enraizó en Chiclana, y ha sido en ese legado, en esa memoria viva, donde Oliva ha encontrado la inspiración para muchos de sus proyectos. Con el ánimo de devolver esa energía creadora a su lugar de origen, ha sembrado aquí ideas, imágenes y caminos compartidos.