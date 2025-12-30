Nuevo récord de participación en la XII Carrera San Silvestre Chiclanera

Chiclana vivió este martes una de las citas más esperadas del calendario navideño: la tradicional Carrera de San Silvestre, que en esta XII edición registró un nuevo récord al congregar a 2.156 inscritos, que con su participación convirtieron esta prueba, un año más, en una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad, ya que todo lo recaudado ha ido en beneficio de la Olla Solidaria, una iniciativa social de gran importancia en la ciudad.

Desde primera hora de la tarde, el ambiente ya anunciaba una jornada especial. Grupos de amigos, familias al completo y corredores de todas las edades se daban cita en la línea de salida, situada en la Alameda del Río. Se vieron papá noeles, renos, duendecillos, árboles de Navidad, un dinosaurio, algún que otro atuendo imposible y muchos gorros navideños, que con el dorsal había repartido la Delegación Municipal de Deporte, organizadora del evento, junto con el Club Atletismo de Chiclana. Todos ellos aportaron color y diversión a una prueba que va mucho más allá de la competición.

El recorrido, diseñado para disfrutar del entorno urbano, permitió a sus deportistas correr arropados por el público, que no dejó de animar en ningún momento. Así, aplausos, y palabras de ánimo acompañaron a los corredores durante todo el trazado.

En lo deportivo, los primeros en cruzar la meta fueron el chiclanero Rubén Vela en categoría masculina y Tamara Pérez, en féminas.

Estos grandes atletas compartieron protagonismo con quienes lo hicieron caminando, empujando carritos infantiles o simplemente disfrutando del recorrido con una gran sonrisa.

Entre los muchos participantes, se pudo ver al alcalde de la ciudad, José María Román, al delegado de Personal y Policía Local, José Vera, el responsable de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y alguna que otra cara del gabinete de prensa.

En definitiva, la XII San Silvestre Chiclanera fue un gran espectáculo con una organización sobresaliente y unos atletas felices en una carrera que volvió a cumplir con su principal objetivo: fomentar el deporte, la vida saludable, la convivencia y la solidaridad, despidiendo el año 2025 de la mejor manera posible.