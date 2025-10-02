La nueva oficina del SAE en Chiclana costará en torno a 1,3 millones de euros

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, y la parlamentaria andaluza Ascen Hita, junto al alcalde de Chiclana, José María Román, y los delegados municipales Ana González, Roberto Palmero, Isabel Butrón y Manuela Pérez, visitaron hoy la parcela que el Ayuntamiento ha cedido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la construcción de la futura oficina de empleo de la localidad.

Situada en la calle Sor Ángela de la Cruz, número 21, cuenta con una superficie de 853,91 metros cuadrados, estará destinada de forma exclusiva a albergar la nueva sede del SAE en Chiclana, uso que deberá mantenerse durante al menos 30 años.

Aunque aún no existe un proyecto aprobado en firme, se estima que la inversión necesaria para su construcción rondará 1,3 millones de euros, según apuntan desde la Junta. De esta cantidad, 918.480 euros procederían del Plan Renove, una iniciativa del Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para financiar la renovación y adecuación de las instalaciones de las oficinas del SEPE y en torno a 400.000 euros serían aportados por el Servicio Andaluz de Empleo. “De cumplirse los plazos previstos por el Plan Renove, la nueva oficina podría estar finalizada en aproximadamente un año desde el inicio de las obras”, señalan.

Sobre este proyecto, Mercedes Colombo declaró que “permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad del servicio, ofreciendo un espacio moderno y accesible que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales que trabajan en la gestión del empleo. La colaboración entre administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Chiclana, es fundamental para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo que beneficien al municipio”. Por ello, “agradezco al alcalde su disposición y la cesión de la parcela”.

Por su parte, José María Román afirmó que, debido al crecimiento poblacional, “las instalaciones se han quedado pequeñas, por lo que las prestaciones y servicios que se dan precisan de un nuevo espacio”. Además, incidió en que dicho crecimiento no afecta solo en materia de Empleo, sino también en aspectos tan importantes como la Sanidad y la Educación, y recordó que “Chiclana cuenta con el espacio para la construcción del cuarto centro de salud en La Cucarela, tan necesario para la atención a la población”, e hizo hincapié “en la necesidad de un nuevo instituto de Secundaria en la zona de la playa. Para todo ello, disponemos de los espacios y los ponemos a disposición de la Junta de Andalucía”.

Datos SAE

Actualmente, la oficina del SAE en Chiclana se ubica junto al Parque de Santa Ana y cuenta con limitaciones de espacio para atender la demanda de usuarios. En agosto de 2025, había 11.445 personas inscritas como demandantes de empleo en el municipio. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, se han gestionado 12.777 citas, a las que se suman las 17.779 citas atendidas en 2024. Además, actualmente están abiertos 541 itinerarios de orientación laboral, desarrollados por un equipo compuesto por 18 técnicos del SAE a los que se suman 10 técnicos del SEPE.