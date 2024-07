La noche más íntima y mágica de Sancti Petri

La vida es cuestión de etapas y James Blunt demostró ayer durante varias horas en Concert Music Festival que él se encuentra ahora mismo atravesando una maravillosa; quizás de las mejores. Bastantes años (concretamente 20) han pasado desde que el cantautor y músico británico saltara a la fama mundialmente con su tema You’re beutiful. Aquel chico joven y soltero ha dado paso con los años a un artista pleno y consagrado que hoy en día, casado y con hijos, (y con otras circunstancias y preocupaciones), consigue volver a conectar con el público a través de los temas de su nuevo disco Who We Used To Be, donde muestra esa parte tan íntima y personal a la que nos tiene acostumbrados. Porque puede que la vida y sus cirscunstancias vayan cambiando. Lo que sí que es imperturbable es su talento y su capacidad de llegar y emocionar.