El ingenio del gran Jhayco desborda Concert Music Festival

Puede que muy pocos hayan escuchado su nombre. Incluso algunos ni siquiera le pongan cara; sin embargo, casi nadie ha podido huir a los ritmos y letras de sus grandes éxitos como DÁKITI u Holanda. El concierto de Jhayco ayer por la noche en Chiclana fue la ocasión perfecta para poner cara a las rimas más ocurrentes y los versos más ingeniosos que desde hace años inundan las listas de reproducción (especialmente las de los más jóvenes). De hecho, la mayor parte del público que agotaron las entradas en pista en esta cita de Concert Music Festival no llegaba más allá de los 30 años. Sobre el escenario el puertorriqueño no estuvo solo. Tras su actuación, la noche se sucedió entre varios artistas invitados como Yng Lvcas, Romey, Castro y Ballesteros en una noche de perreo y bailes latinos donde donde no hubo tiempo ni siquiera de respirar