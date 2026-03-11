El Museo de Chiclana estrena la exposición ‘Mandalas. La sanación por el arte’

La delegada de Cultura, Susana Rivas, y el director de la Clínica Antolex, Alejandro Manejo, inauguraron este mediodía la primera de las exposiciones temporales de la nueva programación del Museo de Chiclana para 2026, una muestra que, bajo el título de ‘Mandalas. La sanación por el arte’, permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de abril.

En su intervención, Susana Rivas quiso poner de manifiesto “la dimensión sanadora y recuperadora que cumple el arte, algo que ya pusimos de relevancia con la muestra de tatuajes de reparación que pudimos disfrutar en este mismo Museo. En este caso damos visibilidad a esta función social que cumple el ámbito de lo artístico a través de los mandalas, mostrando como la sanación a través de esta vía cumple un papel muy importante para hacer frente a diferentes problemáticas vinculadas a la salud de las personas”.

Considerados los mandalas como verdadera herramienta terapéutica en los procesos de recuperación de personas con problemas de adicción, en palabras de Alejandro Manejo, director de la mencionada clínica, estos favorecen la regulación emocional, la concentración y la reorganización mental de los pacientes durante su proceso de recuperación. “Las obras que el visitante puede observar en esta exposición no son únicamente dibujos. Son parte de un proceso terapéutico profundo que acompaña a personas que están reconstruyendo su vida tras una adicción”, declaró.

Y añadió que. desde el punto de vista psicológico, su creación “permite trabajar aspectos fundamentales como la atención plena, la paciencia, la tolerancia a la frustración y la gestión de la ansiedad. Durante el proceso creativo, la mente se centra en el momento presente, reduciendo el ruido mental y los pensamientos impulsivos que caracterizan a la adicción”.

Una veintena de piezas reúne esta nueva muestra, en la que “cada mandala expuesto representa tiempo de disciplina, esfuerzo y reflexión. Para muchos de los pacientes que los han realizado, estos momentos de concentración han sido también momentos de silencio interior, autoconocimiento y reconstrucción personal”, afirman desde la clínica.

Esta exposición es, por tanto, el testimonio de algo mucho más profundo que una actividad artística: es la evidencia de que la recuperación es posible y de que, paso a paso, el ser humano puede volver a encontrarse consigo mismo y recuperar las riendas de sus días.