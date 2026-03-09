Un total de 22 exposiciones temporales conforma la programación del Museo de Chiclana en 2026

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa la completa programación de exposiciones temporales con la que la Casa Briones contará a lo largo de 2026, un total de 22 propuestas que destacarán por su versatilidad y en las que serán protagonistas las más variadas manifestaciones, como el dibujo, la naturaleza, la música o el cine, además de las efemérides de este año o el 150 Aniversario de la Concesión de Título de Ciudad a Chiclana.

Al respecto, Susana Rivas puso de relevancia que “el objetivo es atender a los gustos y los intereses de todos los públicos, incidiendo especialmente en el carácter pedagógico que acompañan a todas las exposiciones”, a la vez que se mostró convencida de que “estas propuestas van a cumplir con las expectativas del público y van a seguir fortaleciendo al Museo de Chiclana como uno de los grandes referentes culturales de nuestra ciudad”.

Por su parte, Jesús Romero mostró su satisfacción por la finalización de las obras que se han llevado a cabo en las instalaciones del Museo.

Programación

La muestra ‘Mandalas’ será la encargada de abrir la nueva temporada este miércoles 11, que permanecerá abierta hasta el 26 de abril. Otras tres exposiciones verán la luz en marzo: ‘Dibujo’ (del 13 de marzo al 10 de mayo); ‘La creación del mundo’ (del 17 de marzo al 10 de mayo), que plantea un viaje por el origen y el desarrollo de la lengua española a través de obras capitales que le dieron el ser y la consolidaron; y ‘Cartillas para pintores’ (del 19 de marzo al 17 de mayo), una interesante muestra de lo que fueron las cartillas para pintores desde el XVI al XIX.

Con motivo del centenario del nacimiento de una de las figuras más icónicas del cine, abrirá al público el 30 de abril ‘Marilyn Monroe, 100 años’, que se prolongará hasta el 14 de junio, mientras que a lo largo del mes de mayo abrirán al público otras tres exposiciones: ‘El campito de Hera’, de Julio Castilla (del 15 de mayo al 5 julio); ‘García Gutiérrez. Muestra Bibliográfica’ (del 19 de mayo al 5 de julio), que forma parte de la programación del 150 Aniversario de la Concesión de Título de Ciudad a Chiclana; y ‘Paredes para Andrea’, de José Guerru Gudiña, del 26 de mayo al 19 de julio.

En los albores del verano llega a la Casa Briones ‘Chiclana dibujada’, del 19 de junio al 2 de agosto y en la que dos artistas afincados y enraizados en Chiclana recogen sus rincones. Del 8 de julio al 30 de agosto estará abierta al público ‘Chiclana, vistas nunca vistas’, con obras plásticas de artistas de aquí o estrechamente vinculados a la ciudad. Mientras que, el 10 julio se inaugura ‘Bichos’, de Javier Palacios, que hasta el 30 de agosto acercará a la pequeña fauna que habita el Pinar Público de la Barrosa.

‘Bern Foster’ será protagonista en el Museo del 30 de julio al 20 de septiembre. ‘Córdoba, la luz del pensamiento’ estará presente del 6 de agosto al 27 de septiembre, coincidiendo con los 900 años del nacimiento del filósofo cordobés Averroes, mientras que del 8 de septiembre al 18 de octubre estará ‘Kintsugi, del hecho al hecho’, de Daniela Martínez.

Paco López ofrecerá la segunda entrega de su iniciativa donde los discos, sus cubiertas y el arte son protagonistas a través de ‘Arte y Música: el arte y el jazz’, del 24 de septiembre al 1 de noviembre, mientras que con el fin del verano, llega el Renacimiento al Museo de Chiclana con tres exposiciones consecutivas: Renacimiento I del 30 de septiembre al 8 de diciembre), Renacimiento II (del 1 de cotubre al 6 de diciembre) y Renacimiento III (del 23 de octubre al 8 de diciembre).

El pasado año, una de las estrellas de la programación fue la artista catalana Montserrat Gudiol. Esta 2026 servirá para adentrarse más abiertamente en su obra, con motivo del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, a quien Gudiol dedicó una interesante serie de dibujos. Así llegará el 11 de diciembre, ‘San Francisco, 800 años’. Por su parte, desde el 16 de diciembre, se expondrá ‘3 pintores chiclaneros del XIX’, donde el protagonismo recaerá en las obras de Sebastián Gessa, Juanan Antonio González y Eduardo Vassallo.

‘Cosas’, que arrancará el 17 de diciembre, representa una curiosa exposición donde las piezas carecen, por así decirlo, de un valor intrínseco. Por su parte, la última exposición del año será ‘Una madre, un hijo’, que desde el 18 de diciembre y con motivo de las fiestas navideñas, ofrecerá un recorrido por la iconografía de la Virgen y el niño.