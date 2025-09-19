El Museo de Chiclana acoge la exposición ‘Soledad, cinco veces centenaria’

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió hoy el acto de inauguración de la exposición ‘Soledad, cinco veces centenaria’, que se celebró en el Museo de la Ciudad. También estuvieron presentes la delegada de Cultura, Susana Rivas, así como representantes de la Hermandad de la Soledad.

La exposición, que se prolongará hasta el 19 de octubre, se enmarca dentro de los actos conmemorativos por los 500 años de esta cofradía (1525-2025), una efeméride que tiene su origen en los primeros datos recogidos en el Catastro Provincial de Cádiz sobre la primitiva capilla de la Virgen de la Soledad, y que se convierte en la base histórica sobre la que se asienta esta devoción tan arraigada en Chiclana.

En esta muestra, los visitantes podrán contemplar piezas de enorme valor documental y artístico. Destaca el Romancero dedicado a la Virgen de la Soledad, considerado el documento más antiguo que se conserva de la Titular y fechado hacia el año 1600. Junto a él, se presentan fotografías inéditas e históricas, además de documentos oficiales como la petición a la Casa Real para nombrar al rey hermano honorífico, o el importantísimo escrito de constitución de la Hermandad en 1930.

La exposición se completa con enseres propios de la corporación y una amplia selección de objetos y testimonios gráficos que permiten recorrer cinco siglos de historia y devoción. Resulta una oportunidad única para adentrarse en la memoria viva de la cofradía más antigua de la ciudad y en el legado cultural y espiritual que ha sabido mantener hasta nuestros días.

“Queremos destacar el esfuerzo realizado por la Hermandad de la Soledad con numerosas piezas que componen esta exposición, entre ellas, la copia de la nueva constitución de la hermandad”, expresó el alcalde, quien agradeció “el esfuerzo para trasladar los 500 años de La Soledad, lo cual es muy importante para la ciudad”.

Por su parte, José Manuel González, mayordomo de esta cofradía, indicó que “estamos muy contentos, porque en esta exposición se contempla toda esa historia que se ha creado con el paso de los siglos”. “