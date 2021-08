Importante reducción de las sanciones por incumplimiento de la normativa Covid en Chiclana

El dispositivo de Policía Local, con la colaboración de la Guardia Civil y Protección Civil, que se ha desplegado en los últimos días en Chiclana ha permitido que el número de infracciones por incumplimiento de la normativa COVID haya descendido de forma considerable a lo largo del pasado fin de semana, según se destaca por parte de fuentes municipales. De esta forma, el número de denuncias relacionadas con la práctica del botellón en espacios públicos se ha reducido de 147 durante el anterior fin de semana a 23 desde el pasado viernes. Así, los agentes han actuado fundamentalmente en la zona de la arena de la playa y en distintas bolsas de estacionamiento y espacios próximos a la zona de bares de la costa y al paseo marítimo de la playa de La Barrosa.

De igual forma, también se ha reducido de forma drástica el número de sanciones a establecimientos hosteleros por incumplir la normativa vigente en materia de COVID-19. En este sentido, se ha interpuesto seis denuncias a establecimientos hosteleros a lo largo del pasado fin de semana, frente a las 22 del fin de semana anterior. Así, fundamentalmente las sanciones están relacionadas con el incumplimiento del horario de cierre o por poner música en directo sin la correspondiente licencia. “A raíz de estos últimos datos, podemos comprobar cómo el gran trabajo de los agentes durante semanas anteriores, así como de los voluntarios de Protección Civil en su labor de informar a los ciudadanos, está surtiendo efecto y la ciudadanía en general está cumpliendo las leyes en materia de seguridad y salud pública”, indica el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera.

No obstante, ante el incremento sensible del número de casos positivos entre la población, fundamentalmente entre los más jóvenes, que aún no han sido vacunados, el responsable del área hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener las medidas establecidas para evitar la propagación del virus. “No podemos bajar la guardia y debemos seguir redoblando esfuerzos para evitar un incremento descontrolado de contagios”, expresa José Manuel Vera, quien añade que “aún seguimos viendo, a través de los medios de comunicación, imágenes impactantes de numerosas personas sin distancia social ni uso de mascarilla y debemos recordar que el virus sigue estando ahí, por lo que hacemos un llamamiento a la población para que no se relaje y siga actuando con responsabilidad en todo momento”. “Solo entre todos podremos acabar con el virus, por lo que al proceso de vacunación, que marcha a buen ritmo, también hay que añadir la colaboración ciudadana, evitando escenas de este tipo y manteniendo la distancia de seguridad, sin olvidar el uso de las mascarillas”, concluye.