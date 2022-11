La ministra de Hacienda defiende en Chiclana el "proyecto de país" de los socialistas

En el marco de un día de reconocimiento, de justicia y de celebración para Chiclana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso hacer una reflexión sobre lo que significa contribuir, en este caso desde experiencias personales o asociaciones, a un proyecto colectivo de país. “Se llama crear democracia”, ha dicho para, a continuación, explicar que “hay que volver a los pueblos, desde las raíces, desde el proyecto colectivo que representa el PSOE y reconocer a personas del pueblo por su aportación importante”.

La ministra señaló que “no se construye echando a la gente pelear”, poniendo como ejemplo “ahora me meto con los catalanes para que me voten en toda España” y defendió que “un proyecto colectivo se construye dialogando, obligando al cumplimiento legal, desde la tolerancia, desde la palabra, defendiendo lo que tengas que defender pero tendiendo la mano y el sentido común”. “Eso es lo que hacemos en España y en Chiclana, construimos puentes de convivencia”, ha resaltado para asegurar que “nuestro proyecto colectivo de país nos permite arreglarle en parte la vida a la gente cuando hay una escalada de precios y aspiramos a que nuestros hijos vivan mejor que nosotros”.

“Tenemos mejores niveles de empleo sí pero no son suficientes, mejores salarios sí, suficientes no, pero es que estamos también mejorando las pensiones, el acceso a la vivienda, para los jóvenes sobre todo, como me ha pedido el alcalde, necesitamos más vivienda pública”, fue desgranando la ministra, frente a “un PP lleva que cuatro años sin cumplir con la Constitución”.

Montero celebró que se construye democracia, una mejor Chiclana, significando la labor de empresarios “que ponen su capital a disposición de un proyecto, con un beneficio legítimo, con códigos de buenas prácticas para los trabajadores”; la labor de los colectivos de mujeres que “son un consuelo, una respuesta, un apoyo y porque no se puede construir una sociedad sin la mitad de la población”. Hay que reconocer, a su juicio también, los valores culturales “que son los primeros que caen en vacas flacas, promover valores universales para que los jóvenes sepan de donde veníamos, de niveles de analfabetismo que fuero prioridad en los gobiernos socialistas de la Junta”. La ministra andaluza ha manifestado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez estará “hasta el último día y repetiremos para poder seguir avanzando”.

Durante el acto PSOElidarios, se ha reconocido la labor de distintos grupos de la localidad. Así, se ha reconocido el trabajo reivindicativo vecinal de Paqui Guerrero, Antonia Romero, Juan Carlos González, José María Palomino, Miguel García y Manuel Morales ‘Manolo Canasto’. En el ámbito de las Letras, se ha galardonado a las escritoras Blanca Cabañas e Isabel María Vela (Kayla Laurens). Asimismo, Pepa de España y su grupo Andancing han sido reconocidas.

Por otro lado, se ha homenajeado a Chari Sánchez por su labor de ayuda al pueblo; a Juan Molina por su labor de ayuda al pueblo ucraniano; a Toñi Naranjo por su labor empresarial; a Adeli Saucedo, Carlos García Viejo y Juani Verdugo por su la labor social y de comunidad; a Jorge Carmona, de El Senatus, por su labor creativa y de divulgación de la Semana Santa; y a José Manuel Quintero por su la labor de divulgación del ‘Destino Chiclana’ a través del deporte.