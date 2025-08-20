Miguel Rodríguez y Superochentas, protagonistas esta semana en Música al Fresquito en Chiclana

La iniciativa Música al Fresquito continúa esta semana con dos nuevas actuaciones. Ambas se desarrollarán en la jornada del viernes, desde las 21.30 horas. La primera de ellas correrá a cargo de Miguel Rodríguez y se desarrollará en la calle La Fuente. La segunda tendrá como protagonista a Superochentas y se desarrollará en la Plaza Andalucía.

Hay que recordar que esta iniciativa dio comienzo a principios del pasado mes de julio en distintos emplazamientos del centro de la ciudad, con el objetivo de amenizar las noches de verano y apoyar a los artistas locales.

Música al Fresquito pondrá su punto y final este año la próxima semana, con dos nuevas actuaciones. El jueves 28 será el turno de Sin Sentido en la calle Corredera, mientras que el viernes 29 actuarán Los Bellos de Punta en la Plaza de Andalucía.