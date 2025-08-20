Miguel Rodríguez y Superochentas, protagonistas esta semana en Música al Fresquito en Chiclana
El primero de ellos actuará el viernes en la calle La Fuente
El segundo lo hará ese mismo día en la Plaza Andalucía
La iniciativa ‘Música al fresquito’ vuelve este verano a las calles del centro de Chiclana
La iniciativa Música al Fresquito continúa esta semana con dos nuevas actuaciones. Ambas se desarrollarán en la jornada del viernes, desde las 21.30 horas. La primera de ellas correrá a cargo de Miguel Rodríguez y se desarrollará en la calle La Fuente. La segunda tendrá como protagonista a Superochentas y se desarrollará en la Plaza Andalucía.
Hay que recordar que esta iniciativa dio comienzo a principios del pasado mes de julio en distintos emplazamientos del centro de la ciudad, con el objetivo de amenizar las noches de verano y apoyar a los artistas locales.
Música al Fresquito pondrá su punto y final este año la próxima semana, con dos nuevas actuaciones. El jueves 28 será el turno de Sin Sentido en la calle Corredera, mientras que el viernes 29 actuarán Los Bellos de Punta en la Plaza de Andalucía.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.