"'Metanoia' es mi proceso de transformación tanto personal como profesional en este competitivo mundo de la industria musical"

Chiclana/En un lapso de menos de diez años, Belén Aguilera ha transitado de ser una prometedora joven pianista que interpretaba versiones de canciones ajenas a convertirse en una figura consolidada del pop contemporáneo. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Aguilera se ha establecido como una auténtica estrella del pop, destacándose por una propuesta musical única que se caracteriza por una audaz y constante evolución sonora. Actualmente, se encuentra en plena gira por España con su tour Metanoia, que refleja su compromiso con la transformación personal y profesional en el competitivo mundo de la industria musical.

Es innegable que la artista ha evolucionado considerablemente desde sus primeros días interpretando versiones en el piano, así como desde su presentación al público en la aclamada obra Superpop. Hoy en día, Belén Aguilera se ha consolidado como una de las voces esenciales del nuevo pop, construyendo su proyecto artístico sobre sólidos pilares de trabajo, disciplina y ambición.

Pregunta.En relación con su próxima actuación en Concert Music Festival el 13 de agosto, ¿podría ofrecer alguna primicia sobre el setlist que presentará? ¿Habrá algún tema inédito o sorpresa especial para el público?

Respuesta.El setlist que presentaré en Concert Music Festival será similar al que hemos estado ejecutando durante los festivales de la gira desde mayo, aunque con una ampliación debido al tiempo adicional disponible para la actuación. Esta extensión me permite pasar más tiempo con mi audiencia, lo que valoro enormemente, ya que puedo incluir canciones que tienen un significado especial para mí y que disfruto interpretar en directo. En cuanto a sorpresas, la adaptación Luna x Vértigo será interpretada por primera vez después de su estreno. Mi intención es ofrecer una visión completa de mi trayectoria, abarcando desde los temas más recientes hasta los clásicos de mis años de carrera.

P.Sobre la puesta en escena, ¿podría adelantarnos algunos detalles sobre los elementos que sorprenderán a los asistentes del concierto?

R.La puesta en escena es de suma importancia para mí, y he diseñado una escenografía que evoca la fantasía y la magia. Tanto la dirección artística como los elementos visuales, incluyendo la pantalla y los efectos 3D, contribuirán a crear un ambiente fantástico. Los elementos centrales de la escenografía serán mis coristas, el DJ set y el piano, que se erige como una joya clave en el diseño escénico.

P.¿Cómo se siente al tener la oportunidad de actuar en Concert Music Festival, un escenario que reúne a numerosos artistas nacionales e internacionales? ¿Qué emociones experimenta al reflexionar sobre su trayectoria desde sus primeros covers en Instagram hasta presentarse en un escenario de este calibre?

R.Mi trayectoria ha sido un continuo proceso de aprendizaje, y estos conciertos representan una culminación de los frutos que he ido recogiendo, tanto a nivel personal como profesional. Actuar en un evento como este es muy especial para mí, ya que en mis inicios, ver a artistas consagrados en eventos similares me parecía un sueño lejano. Ahora que tengo la oportunidad de estar en ese escenario, me resulta extremadamente satisfactorio, aunque no puedo negar que también me provoca cierta inquietud.

P.Su último álbum, Metanoia, muestra una evolución hacia un sonido más electrónico y oscuro. ¿Qué le inspiró para embarcarse en esta transformación musical?

R.Metanoia es mi proceso de transformación tanto personal como profesional en este competitivo mundo de la industria musical. La inspiración para este cambio surgió de una sensación de desconexión con la música que había creado anteriormente. Sentí que necesitaba desvincularme de un tipo de pop que ya no representaba mi visión actual. Comencé a explorar nuevas referencias y estilos musicales, así como otras formas de arte. Mi objetivo era mostrar una faceta diferente de mí misma y experimentar con nuevos estilos, viendo este proceso como una evolución dentro del panorama pop español.

P.En relación con las letras de sus canciones, ¿reflejan alguna vivencia personal o historia íntima? ¿Qué mensajes intenta transmitir a su audiencia?

R.Mis letras se caracterizan por su sinceridad y por un enfoque introspectivo. Trato temas profundos y a menudo controvertidos, como la salud mental y el aislamiento entre otros. Más que una necesidad de abordar estos temas, es una búsqueda personal de comprensión y autoexploración. Mi intención es demostrar mi capacidad para comunicarme a través del arte y conectar con las personas a nivel emocional.

P.De las canciones que interpretará en Concert Music Festival, ¿hay alguna con la que se sienta particularmente identificada?

R.Todas las canciones que presentaré en el festival son representativas de mi identidad artística, pero si tuviera que destacar una, sería Luna x Vértigo. Esta canción, que combina elementos de Hijo de la Luna de Mecano y mi single Vértigo, refleja profundamente mis emociones y pensamientos. Es una meditación sobre los deseos humanos, la soledad y la búsqueda de algo más allá de lo cotidiano.

P.En relación con Luna x Vértigo, ¿puede contarnos más sobre esta fusión y si cree que el público podrá identificarse con su letra?

R.La fusión de Luna x Vértigo surgió del deseo de revitalizar y dar una nueva dimensión a Vértigo. La combinación con Hijo de la Luna, una canción que me recuerda a mi infancia y a mi madre, añade una capa mágica y personal. La letra de Luna x Vértigo explora temas profundos y oscuros, como el vértigo de la vida y el autocastigo, y espero que resuene con el público, brindándoles una experiencia emocionalmente rica y significativa.

P.¿Qué espera que el público se lleve de su concierto?

R.Mi deseo es que los asistentes se lleven una visión completa de mi multifacética identidad artística, apreciando tanto mi lado más íntimo como el más oscuro. Aspiro a que cada persona experimente una conexión profunda con las diversas facetas de mi ser.