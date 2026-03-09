‘Marzo: literatura y feminismo’, nueva iniciativa de IU Chiclana con motivo del Día Internacional de la Mujer

Durante el mes de marzo, en el que se conmemora el 8M, Día Internacional de las Mujeres, IU Chiclana dedica una mirada especial a las mujeres escritoras de distintas épocas y géneros literarios y, con este propósito, La Sede de la formación izquierdista, en la Alameda del río, 5, será escenario de diferentes actividades vinculadas a la literatura.

Así, el miércoles, 11 de marzo, a las 19.00 horas tendrá lugar la charla ‘Utopías y Distopías feministas en la ciencia ficción’, a cargo de Rafael Lara, que además de un referente dentro la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), es gran conocedor de este género literario. En este sentido, desde una marcada perspectiva de género, Lara realizará un recorrido por la historia de la literatura de ciencia ficción feminista, repasando muchos de los títulos más destacados.

“La ciencia ficción en general y la literatura utópica feminista constituyen un potente instrumento de crítica social. Hace tiempo que ha dejado de ser un pasatiempo o simplemente una literatura de simpáticas aventuras espaciales para convertirse en una poderosa herramienta de confrontación política e ideológica”, expone Rafael Lara, que tiene claro la importancia de este género en “la construcción del pensamiento crítico, en la especulación sobre los efectos de la opresión patriarcal y en las propuestas para cuestionarlo. Vivimos un momento extraordinariamente convulso e incierto. Pero hay un horizonte en el que el movimiento feminista se postula como antídoto para muchos de los males que afectan a la vida humana y no humana”.

Por su parte, la coordinadora de IU Chiclana, Lola Vela, indica que “las mujeres siempre que han podido acceder a la escritura han llegado a ser escritoras, pero igual que ha ocurrido en otros ámbitos, han sido relegadas a un seguro plano o se las ha encasillado en la mal llamada ‘literatura de mujeres’, encerrándolas en un género aparte. Con los avances del feminismo la situación está cambiando, ya no hay una literatura específica, sino autoras de todos los géneros, sin diferenciación respecto a los autores… y además con grandes éxitos demostrados”.

Asimismo, añade que “en el caso de esta iniciativa a la que invitamos a todas las personas que quiera acompañarnos, vamos a centrarnos en la ciencia ficción, quizás donde las mujeres y sus obras son menos conocidas, de forma que podremos apreciar el valor como referentes feministas de estas autoras y sus utopías. Además, partiendo de los fondos bibliográficos con los que contamos en nuestra sede, vamos a realizar una pequeña exposición para dar visibilidad a la gran diversidad de libros, temas y autoras con los que contamos”.