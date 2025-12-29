IU Chiclana: “Nos espera un 2026 intenso, en el que redoblaremos esfuerzos y compromiso para defender los servicios públicos y los derechos que nos están arrebatando”

La coordinadora local de Izquierda Unida Chiclana, Lola Vela, y el portavoz del grupo municipal, Roberto Palmero, comparecieron hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de un año 2025, en el que su formación se reafirma “como el gran referente de las políticas progresistas en Chiclana, tanto en el activismo de calle como en la gestión como parte del Gobierno de la ciudad”. Asimismo, ambos auguraron “un nuevo año intenso, en el que redoblaremos esfuerzos y compromiso para seguir defendiendo los servicios públicos y los derechos que nos está arrebatando el Partido Popular y la ultraderecha”.

Lola Vela señaló que “con la llegada de 2026 entramos en un periodo de enorme trascendencia en el que Izquierda Unida juega un papel fundamental como garante de los servicios públicos, defensora de la justicia social y los derechos de las personas y muro de contención ante la creciente crispación que está generando la ultraderecha a través de la mentira y los discursos de odio. Desde nuestra asamblea tenemos una enorme labor por delante, trabajo que se acrecienta más si cabe atendiendo a las diferentes citas electorales que se van a ir sucediendo”.

Respecto al año que está a punto de finalizar, comentó que “dejamos atrás un 2025 en el que el activismo a pie de calle ha sido una de nuestras señas de identidad: defendiendo la sanidad y la educación públicas, exigiendo igualdad real entre mujeres y hombres y clamando por el fin del genocidio que sigue perpetrando el estado de Israel sobre el pueblo palestino. Un año en el que nuestra sede ha seguido siendo un referente para el encuentro de nuestra militancia y nuestros simpatizantes, un espacio abierto para el debate y la cultura y un altavoz para todas aquellas personas que han querido mostrar a la sociedad su labor en muy diversos ámbitos”.

También apuntó que “con el espíritu de continuar creciendo como asamblea, de seguir tomando las calles y de convertir nuestra sede en un lugar de referencia para la izquierda chiclanera, encaramos un nuevo año en el que tenemos que redoblar esfuerzos, así como nuestro compromiso personal como integrantes de esta organización, para hacer frente a todo lo que nos viene por delante”.

A continuación, tomó la palabra el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Chiclana, Roberto Palmero, que comenzaba su intervención afirmamos que “despedimos un año intenso, y más intenso si cabe es el que viene por delante, en el que tenemos la obligación de redoblar nuestro compromiso con la ciudadanía”.

Palmero puso de manifiesto que “el papel que juega Izquierda Unida en el gobierno de Chiclana es de la estabilidad, el trabajo y la eficiencia en la gestión de los recursos municipales y la defensa de los servicios públicos”. En este sentido, destacó que “hemos duplicado la gran mayoría de los servicios públicos, adaptándolos a esta Chiclana que crece y que es un referente tanto en el turismo y que ahora también está empezando a serlo en la industria como motor de creación de empleo en la Bahía de Cádiz”

Para detallar, posteriormente que “el de Izquierda Unida es un trabajo consolidado y de sobra conocido por la ciudadanía, pero me gustaría destacar lo que tenemos por delante. Es momento de multiplicar esfuerzos de cara al nuevo periodo que se nos viene con el proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Porque no es de recibo que con una economía que crece gracias a instituciones como el Gobierno de España, a los fondos europeos o a la labor del propio Ayuntamiento, con inversiones de 25 millones de euros, administraciones como la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial nos tengan abandonados”.

Y continuó diciendo que ,“más allá de este abandono, todos los andaluces y andaluzas tenemos el trabajo de recuperar lo que nos están quitando, nuestra sanidad y educación públicas que tanto nos costó conseguir y que están en una situación vergonzosa a causa de la gestión criminal que está llevando a cabo el Partido Popular en la Junta de Andalucía, políticas que ahora viene a reforzar la ultraderecha”.

“En estos tiempos que corren -añadió- es importante que no nos engañen, que no nos den coba con el voto, que recuperemos lo que es nuestro. Todas las personas somos víctimas de la gestión que se está haciendo con la sanidad y de manera más sibilina con la educación y todas debemos afrontar unidas el reto de revertir esta situación”.

Por último, el portavoz se refirió a la “principal problemática” que padece Chiclana, como es el de la vivienda. “La presión turística está haciendo que el precio suba y suba y que el acceso sea cada vez más complicado para nuestros vecinos y vecinas. Por eso vamos a seguir apostando, con las competencias y los recursos que tenemos desde lo público, por la construcción de nuevas viviendas y por sacar el máximo partido al reglamento que existente para poner en el mercado todas esas viviendas que están dedicadas al turismo o que están en manos de especuladores”.