Marisol Saldaña es reconocida como vendedora del año de la ONCE en Chiclana

Chiclana/El alcalde, José María Román, ha recibido recientemente a María de la Soledad Saldaña, nombrada vendedora del año de la ONCE. Un encuentro en el que también estuvieron la delegada municipal de Fomento, Manuela Pérez, y la directora de la Agencia de la ONCE en Chiclana, Violeta Saúca. Durante la recepción, Román señaló que este reconocimiento es merecido, porque supo reponerse y superar los obstáculos y en gran parte fue gracias a las ONCE y a su espíritu de lucha. “La ONCE es una entidad acogedora e inclusiva, algo importante para tener un mundo más feliz”, destacó, agradeciendo la labor que realiza la ONCE en general y a Marisol Saldaña en particular por el trabajo que desempeña cada día en la ciudad.

Por su parte, Marisol Saldaña invitó y aconsejó a todas las personas que lo estén pasando mal, que no sepan qué hacer y que tengan una discapacidad, “que vayan a la ONCE. A mí me cerraron todas las puertas cuando tuve mi problema visual, pero la ONCE me las abrió de par en par. Tuve una acogida total y siempre han estado para todo”.

Además, Violeta Saúca explicó que, el hecho de que Marisol sea reconocida como vendedora del año, “es por su forma de ser y no por una cuestión de ventas. La imagen que da, lo que el público la quiere y cómo cuida la imagen de la casa como agente de la ONCE en la calle es lo que la ha hecho merecedora de este reconocimiento”.