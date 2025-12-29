Manuel Turizo y Malú se incorporan al cartel de Concert Music Festival 2026

Manuel Turizo, uno de los nombres más destacados de la música urbana latina, estará en Concert Music Festival el próximo 31 de julio presentando en directo un espectáculo cargado con algunos de sus grandes éxitos, como ‘Una Lady Como Tú’, ‘La bachata’, ‘Culpables’ o ‘Esclavo de tus Besos’.

El artista colombiano se ha consolidado en la escena internacional gracias a su voz característica y a su habilidad para fusionar géneros. En 2022 alcanzó su mayor impacto global con ‘La bachata’, una canción que combina la esencia del género con el pop urbano y que se convirtió en la segunda canción solista latina más reproducida en la historia de Spotify, además de acumular más de 740 millones de visualizaciones en YouTube.

Por su parte, Malú, una de las figuras más relevantes de la escena musical española, estará en Concert Music Festival el próximo 10 de julio con un cuidado y potente espectáculo sustentado en un repertorio de grandes canciones y en la personalidad escénica que la caracteriza.

Con más de dos décadas de trayectoria desde su debut discográfico, Malú ha consolidado un repertorio imprescindible del pop español, con himnos como ‘Aprendiz’. A lo largo de su carrera ha firmado colaboraciones relevantes con artistas como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, David Bisbal, Melendi o Antonio Orozco, y ha alcanzado hitos comerciales y de directo como superar los 2,5 millones de discos vendidos y convertirse en la primera artista femenina en llenar hasta cuatro veces el Palacio de los Deportes de Madrid en una misma gira, además de revalidar posteriormente ese logro.

Las entradas para estos conciertos ya están disponibles en Ticketmaster.