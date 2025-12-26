Concert Music Festival 2026 suma Miguel Poveda en su cartel junto a El Arrebato y Lucho RK

El 18 de julio llega a Concert Music Festival Miguel Poveda que, con motivo del decimoquinto aniversario de ‘Coplas del querer’, su disco más vendido -reconocido con disco de oro y disco de platino y galardonado con tres Premios de la Música-, vuelve a llevarlo a los escenarios para reivindicar el valor artístico de unas coplas que forman parte de nuestra historia musical, incorporando nuevas versiones a las ya grabadas.

Por su parte, El Arrebato estará en Concert Music Festival el 30 de julio presentando en directo ‘El Viaje Inesperado’, un nuevo trabajo de estudio, un disco en el que Javier Labandón ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón en un espectáculo con una energía renovada sin perder su estilo único.

Completa estas incorporaciones Lucho RK, uno de los máximos referentes de la música urbana española y artífice de éxitos como ‘CupidoxX’ o ‘Canción Para Regresar’, llegará al festival el 22 de julio con un directo que combina intensidad y matices sobre una base de sonidos urbanos.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster a excepción de Miguel Poveda, que estarán a partir del próximo lunes 29 de diciembre a las 11:00 horas.