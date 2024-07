Los maestro del reggaetón aterrizan en Concert Music Festival

Si alguien te dice que el miércoles por la noche va al concierto de Marcos Efraín Masís Fernández posiblemente no te sonaría de nada. Sin embargo, seguro que la cosa camba si te dicen que Tainy estará mañana en el Concert Music Festival, ¿verdad?. El reconocido productor, compositor, DJ y mezclador se suma a la lista de artistas que pasarán este verano por este evento ineludible del verano en la provincia.

Totalmente camaleónico e innovador, Tainy sabe escuchar donde otros aún no han compuesto, descubriendo nuevos ritmos y temas que finalmente, ante la duda, siempre terminan por encadilar al público. Aunque tras ser productor de Daddy Yankee, Bad Bunny o Luny Tunes su nombre se asocia irremediablemente al reggaetón, en sus inicios el puertorriqueño ha bebido de otras fuentes y géneros como la bachata, el rock clásico, hip-hop, rap, o reggae e incluso de artistas como Juan Luis Guerra, Maná o Selena. La mayoría de estos ritmos estaban vetados en su casa (ya que su familia era de fuertes creencias religiosas), sin embargo el no se resignó y en alguna que otra ocasión ponía el oído cuando sus vecinos escuchaban estos temas. Su oportunidad de oro llegó de la mano del rapero y productor Nelly, con quien Tainy comenzó a dar sus primeros pasos. Aquello ocurrió cuando apenas tenía 14 años. Hoy en día, con 34, es uno de los productores más reconocios y aclamados a nivel mundial. No todos los artistas pueden presumir de ser el primer productor en agotar las entradas en el prestigioso estadio Coliseo de Puerto Rico (con su show Data Loading) o de haber obtenido varias nominaciones y premios, con dos Latin Grammy y un Billboard Music Awards.

Y Tainy no será el único. ¿Te suena Jesús Manuel Nieves Cortés? Este productor y artista, más conocido como Jhayco, también pisará el escenario de Concert Music Festival un día después. Los ritmos latinos seguirán inundando cada rincón de Sancti Petri donde se esperan escuchar algunos de sus temas más conocidos, como No me conoce, Fiel, Dákiti, Holanda, Tori o 3D. Concretamente, este último, tiene bastantes papeletas para convertirse en el éxito del verano. Esta actuación, que tendrá lugar el jueves por la noche, coincide con una nueva etapa del cantante en la que, tras permanecer un tiempo desaparecido, parece que ha vuelto con fuerzas y con muchos proyectos por delante.

Con tan sólo 11 años Jhayco ya componía, atrayendo la mirada de otros productores como Eddie Dee, Nelly o Eliel. Esto le llevó a colaborar con algunos artistas bastantes reconocidos, como Tito el Bambino o J. Balvin, para quienes ha compuesto y producido sus albumes Invencible y Vibras (respectivamente), consiguiendo ambos trabajos un premio GRAMMY. Desde entonces su carrera ha sido imparable, colaborand con artistas como Ozuna, Natti Natasha, Daddy Yankee o Nicky Jam, triunfando además por su cuenta con temas propios como Donde No Se Vea, seguido de Se Supone y Están Pa' Mi.

Ambas citas han sido bien recibidas entre el público. Las pocas entradas que quedan para asistir a los dos espectáculo de Concert Music Festival pueden adquirirse a través de la web www.concertmusicfestival.com.