Concierto inolvidable de Ricky Martin en Chiclana

Dan igual los años que pasen. La relación de Ricky Martin con su público gaditano es a prueba de balas. Ni siquiera la celebración del final de la Eurocopa ha puesto en peligro este reencuentro en Concert Music Festival, donde hace meses que se colgó el cartel de No hay entradas. Pocas cosas en la vida son para siempre (especialmente en los tiempos que corren) por eso, cuando algo es tan duraredero y bonito, hay que aprovecharlo y celebrarlo a lo grande. De ello ya se encargó el puertorriqueño ayer por la noche en su concierto de Chiclana, aportando a la velada todo el ritmo y compás que lo caracterizan. Pégate, Adrenalina, María, Shake Your Bon-Bon, Lola, Lola, La mordidita, Por arriba, Livin’ la Vida Loca...Imposible no bailar. Quedó demostrado que el víncula está más fuerte que nunca.