Las Madres Agustinas Recoletas reciben al alcalde tras la bendición de la bandera de Chiclana por parte del Papa

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el teniente de alcalde, Francis Salado, visitaron recientemente el Convento de Jesús Nazareno, tras la audiencia privada celebrada en El Vaticano, en la que la comunidad de las Agustinas Recoletas fue recibida por el Papa León XIV.

En este sentido, hay que indicar que, durante el encuentro, la reverenda Madre Amparo hizo entrega de una misiva oficial remitida por el alcalde y en la que se expresaban los vínculos históricos y espirituales que unen a la ciudad con la comunidad religiosa.

Asimismo, la religiosa trasladó la petición del regidor municipal para que Su Santidad tuviese a bien la bendición solemne de la bandera de la ciudad de Chiclana como símbolo de identidad, unidad y fe de sus ciudadanos. En este sentido, dicha enseña será custodiada por las religiosas en el Convento de Jesús Nazareno, donde permanecerá bajo su resguardo y veneración.