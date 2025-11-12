‘La loca historia del Siglo de Oro’ aterriza este viernes en el Teatro Moderno

Estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, ‘La loca historia del Siglo de Oro’ llega este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, al Teatro Moderno de Chiclana. Esta producción de ‘La escalera de tijera’, en colaboración con ‘Z Teatro’, revisita a los clásicos con una fuerte carga de humor y crítica social. A precios populares, las localidades para esta función, organizada por la Delegación Municipal de Cultura, dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura, ya pueden adquirirse a través de www.tickentradas.com o en la taquilla del teatro.

Con un discurso escénico en el que prima la estética del conjunto, la compañía extremeña dibuja la Historia de España a través del viaje de unos cómicos que nos presentan diferentes personajes y argumentos, los instintos de los hombres en su afán de poder, de riqueza o de ascender en la escala social, tocando temas todavía de actualidad como las guerras, el ostracismo de la mujer o como sobrevivir dentro de una sociedad dominada por la ambición personal.

Con dramaturgia y puesta en escena de Javier Uriarte, combinando, clown, circo, música en vivo y cuatro desempeños histriónicos de relevancia, la puesta va retratando un Siglo de Oro en clave de humor, visto desde la praxis actual y sin dejar de mencionar a los autores y puestas en escena que a través del teatro permitieron su entrada en la historia de España.