Chiclana: Los legendarios ZZ Top estarán el 25 de julio en Concert Music Festival 2026

Concert Music Festival ha anunciado que la nueva confirmación en su cartel es la mítica banda ZZ Top, que estará presentando en directo su espectáculo ‘The Big One Tour’ el próximo 25 de julio.

Con un sonido marcado por el blues rock y el rock sureño, aunque manteniendo su característico hard rock, la célebre ‘Little Ol’ Band From Texas’ cuenta con un estilo definido por el inconfundible tono crudo de su guitarra y una poderosa sección rítmica que han influenciado a numerosas bandas.

ZZ Top es una leyenda del rock que remonta sus orígenes al último día de 1969, cuando la banda hizo su debut público en el Knights of Columbus Hall de Beaumont, Texas. En los años transcurridos desde entonces, ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo. Su catálogo incluye cuatro certificados como oro por la RIAA, seis de platino y un álbum, ‘Eliminator’, que ha sido certificado como diamante, en reconocimiento a las ventas de más de 10 millones de copias. Además, han disfrutado de ocho singles en el Top 40, dos colecciones de vídeos certificadas como platino y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll hace 21 años por Keith Richards, de los Rolling Stones.

Las entradas estarán disponibles el próximo miércoles 26 de noviembre a las 11.00 horas en Ticketmaster.