José María Román: “Chiclana es un modelo de desarrollo y prosperidad, que vive uno de los mejores momentos de su historia”

La Corporación Municipal celebró hoy la sesión extraordinaria del Pleno sobre el Estado de la Ciudad, en la que el alcalde de Chiclana, José María Román, y los portavoces de los distintos grupos municipales analizaron la situación del municipio. En este sentido, el regidor chiclanero resaltó que “Chiclana se ha convertido en un modelo de prosperidad y desarrollo, que vive uno de los mejores momentos de su historia”.

José María Román declaró que “nadie discute que Chiclana se erige hoy como un claro referente de prosperidad y crecimiento sostenido en la Bahía de Cádiz, consolidando su posición como una de las ciudades más dinámicas de la provincia”, para agregar que, “a lo largo de los últimos años, hemos logrado una transformación integral, impulsada por un notable dinamismo demográfico, una gestión económica sólida y una apuesta decidida por la sostenibilidad y la transparencia. Así, lejos de la tendencia negativa de otras localidades de la región, Chiclana se distingue por atraer a nuevos residentes y visitantes”.

En este sentido, afirmó que “esta evolución no es casual, sino el resultado de una visión estratégica que se materializa en datos contundentes y contrastados. Desde una política de vivienda social proactiva que la sitúa entre las primeras de España, hasta un mercado laboral que registra el menor número de personas desempleadas desde 2008”. De esta forma, señaló, “en este periodo corporativo se ha registrado una reducción del desempleo en 2.000 personas, mientras el sector turístico no solo se consolida, sino que se expande, generando más empleo y atrayendo a más visitantes cada año. Todo ello con un compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética, que la posiciona como una ciudad saludable y pionera, mientras que su salto en transparencia y gobernanza le ha valido el reconocimiento a nivel nacional”.

Asimismo, se mostró convencido de que no “Chiclana no solo vive un presente prometedor, sino que construye un futuro más resiliente, inclusivo y sostenible. Además, a diferencia del resto de Andalucía y de Cádiz, el crecimiento vegetativo es positivo”.

Por otro lado, el alcalde detalló las acciones del gobierno municipal en distintas temáticas, entre ellas, Vivienda, sobre la que dijo que “desde 2023, el Ayuntamiento ha intensificado su estrategia de vivienda pública, que contempla una inversión global de 51,4 millones de euros”.

También subrayó que “el crecimiento económico y de empleo es más que patente, lográndose actualmente que haya 26.892 personas ocupadas, de las que 5.288 son autónomas, reduciéndose en un 7,7 por ciento el número de parados entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025. Este último supone el dato más bajo desde 2008, aunque con 15.000 habitantes más”.

Gran parte de este resultado, José María Román dijo que se debía al turismo, “con un incremento del número de turistas en más de 9.000 en este último mes de julio respecto al mismo mes de 2024. Unos alojamientos que sostienen a 3.589 personas empleadas, es decir, 189 puestos de trabajo más que el año anterior”, y añadió, posteriormente que “también estamos mejorando medioambientalmente y continuará con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que permitirá reducir la contaminación atmosférica y fomentar una movilidad más sostenible en el centro urbano”.

Transparencia y gobernanza

Igualmente, el alcalde apuntó que, “en los últimos años, Chiclana ha dado un salto cualitativo en materia de transparencia y gobierno abierto”. Y puso como ejemplo el proyecto Chiclana 360 y la APP Mejora Chiclana, esfuerzos que “han llevado consigo que Chiclana sea ya el ayuntamiento más transparente de Cádiz, el cuarto de Andalucía y el decimoctavo de España”.

Finalmente, José María Román enumeró las iniciativas que se están llevando a cabo en torno a la Agenda 2030.