José Aragón y Ana Gómez, homenajeados en la Gala del Día Grande de las Personas Mayores de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió anoche la Gala por el Día Grande de las Personas Mayores, que reunió a más de 200 personas en las Bodegas Vélez. Un acto en el que se rindió homenaje a José Aragón García, por su dilatada trayectoria como coordinador de los Huertos de Ocio de Mayores, tarea que realiza de forma voluntaria y altruista, y miembro de la anterior junta directiva de la asociación de mayores Huerta del Rosario; y a Ana Gómez Chaves, por su trabajo incansable como monitora voluntaria del taller de gimnasia en el CMPAPM Santa Ana y su aportación como miembro de la anterior junta de gobierno de dicho centro.

Durante el acto, en el que también estuvieron presentes los tenientes de alcalde María Ángeles Martínez Rico, Francis Salado y María José Batista, el regidor chiclanero destacó los “años de esfuerzo, de forma altruista, de Pepe y Ana para mejorar la vida de las personas mayores de sus colectivos y contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria”, para añadir que “es una alegría ver la vitalidad y la energía de las personas que integran las asociaciones y centros de mayores de Chiclana, que durante todo el año organizan numerosas actividades para el disfrute de sus socios. Todo ello, a la vez que atienden las necesidades de sus hijos y nietos”.

Hay que resaltar que esta actividad está organizada por la Delegación de Mayores para dar testimonio de la participación de este colectivo al conjunto de la sociedad, recordar las acciones notables que realiza y “agradecer su siempre altruista y necesaria implicación, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, para mejorar la vida de toda la ciudadanía”.

Finalmente, indicar que la Gala por el Día Grande de las Personas Mayores se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se inició el pasado día 1 con la ruta de senderismo y que finalizará el próximo 15 de noviembre con la celebración del Encuentro Deportivo para Personas Mayores en el pabellón Ciudad de Chiclana, que estaba previsto se celebrara en la jornada de hoy y que ha sido aplazado por la lluvia.