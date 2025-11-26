José Antonio Durán presenta este sábado en Chiclana su novela ‘Esfumarse’, Premio Baltasar Porcel 2025

El escritor gaditano José Antonio Durán Quiñones presenta este sábado, 29 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y de la Sal su novela ‘Esfumarse’, que recibió este año el Premio ‘Andratx Baltasar Porcel’ de Novela. Juan José Téllez será el encargado de introducir la biografía y la obra del autor, en un acto organizado por la Fundación Fernando Quiñones, con la colaboración de Librería Bibliopola y cuyo acceso será libre hasta completar aforo.

‘Esfumarse’, publicada por Sloper, combina elementos de ficción especulativa, narrativa psicológica y denuncia social. Según el propio autor, la novela busca visibilizar el problema de la salud mental, ofreciendo “el grito desgarrado de auxilio del enfermo que no entiende qué le pasa y que se regodea en un inmerecido sentimiento de culpa”. Esta obra profundiza en realidades complejas como la depresión, el acoso escolar, la violencia obstétrica y el auge de la extrema derecha, convirtiéndose en un reflejo crítico y actual del entorno social.

La vida de Clara cambia de manera absurda y aterradora un día mientras toma café con su amiga Uca: el lóbulo de su oreja izquierda desaparece sin razón, dejando el pendiente huérfano. Lo más inquietante es que, para su amiga y el resto del mundo, este incidente pasa completamente desapercibido. Clara, que no se caracteriza por ser la más astuta, comienza a ocultar la oreja deformada bajo su melena, preguntándose si solo es la primera parte de su cuerpo que habrá de esfumarse. A medida que otras partes de su cuerpo comienzan a borrarse, resurgen en ella los recuerdos de una vida marcada por el dolor y la culpa, rememorando eventos personales mientras el país que la rodea se sumerge, de forma paralela, en un inexorable declive democrático.

La novela entrelaza la extraña disolución física de Clara con su turbulenta biografía y el contexto político-social, planteando una intensa reflexión sobre la existencia, el olvido y si, en última instancia, el acto de borrarse es una consecuencia de un trauma individual, un castigo, o el reflejo de una sociedad que elige ignorar lo que desaparece.

Nacido en Cádiz, en 1982, José Antonio Durán es profesor y se dio a conocer al gran público como autor con ‘Limpiacristales bajo el fregadero’ 2023), título al que siguió el de su primera novela, ‘Somos raza’ (2024).