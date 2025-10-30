Chiclana: Presentado el libro ‘La publicación y jura de la Constitución de 1812 en la provincia de Cádiz’, de José Luis Márquez Fernández

El alcalde de la ciudad, José María Román, presentó el libro ‘La publicación y jura de la Constitución de 1812 en la provincia de Cádiz’, obra de José Luis Márquez Fernández.

“José Luis Márquez cuenta con una dilatada experiencia profesional, destacando su labor de Protocolo y Relaciones Institucionales de Maderas Polanco, por lo que tenemos una relación muy cercana”, expresó el alcalde, quien destacó que, “una vez finalizado su periodo laboral, José Luis se doctoró en Arte y Humanidades y ahora ha escrito este libro sobre la jura de la Constitución de 1812 en los pueblos de la provincia de Cádiz, entre ellos, Chiclana”.

Asimismo, José María Román indicó que “esta obra viene a incorporarse al cada vez más rico y extenso trabajo de investigación que se está llevando a cabo en Chiclana. Además, a ese periodo en el que tanto estamos trabajando, que es el entorno de la Batalla de Chiclana del 5 de marzo de 1811”.

Por su parte, José Luis Márquez explicó el contenido del libro y el proceso de su investigación para la obtención de los datos, reseñando que las juras fue algo que “llegó a todos los pueblos de España y de ultramar, pese a lo efímera que fue la Constitución de 1812”. Además, subrayó que hay más de 3.000 testimonios documentados de las que se hicieron en los diferentes pueblos, incidiendo en que en la provincia de Cádiz se dan casos como el del Villamartín que jura dos veces o Sanlúcar que describe todos los actos que se llevaron a cabo.

Este trabajo se basa en la tesis doctoral titulada ‘Los testimonios de la jura de la Constitución de 1812, archivado según el Diario de Sesiones de 1812-1814’, de José Luis Márquez Fernández, que abarca todos los territorios peninsulares y de ultramar.

José Luis Márquez Fernández es doctor en Arte y Humanidades por la Universidad de Cádiz, habiéndose jubilado recientemente tras una extensa trayectoria profesionales de más de 40 años en la empresa privada. A lo largo de su carrera académica ha sido reconocido con varias distinciones, incluyendo dos medallas de bronce al mejor expediente académico del segundo y tercer curso de la cuarta promoción del Título Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Escuela Internacional de Protocolo.