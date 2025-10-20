El crítico César Bardés presenta en Chiclana su libro sobre anécdotas de cine

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá este próximo 23 de octubre a partir de las 19.00 horas la presentación del libro 'Imprimir la leyenda: 500 anécdotas de cine,' del crítico madrileño César Bardés, un auténtico fenómeno en Twitter donde ya suma casi 70.000 seguidores ávidos cada día de sus hilos con esas anécdotas que ahora ha recopilado en esta publicación.

De esta manera, la asociación cultural Taetro vuelve a contar con la presencia de Bardés, que ya estuvo presente el año pasado en otra actividad organizada por la entidad en la que disertó sobre los nexos de unión entre el teatro y el cine. En esta ocasión, Chiclana será otra de las ciudades que acoge una presentación de César Bardés, sumándose así a Madrid, Murcia o Málaga.

El volumen, publicado por RBA, recoge una selección de medio millar de anécdotas divididas por capítulos temáticos y que prácticamente es un compendio de la Historia del cine, apoyada en esas situaciones peculiares que se han vivido en algunos de los más famosos rodajes a lo largo de los últimos 130 años de existencia del Séptimo Arte.

Desde su aparición el pasado año, ha sido un éxito de ventas. Prologado por Gerardo Sánchez, director del programa de La 2 de TVE 'Días de cine' y con epílogo del también crítico de cine Juan Ramón López, esta publicación es una recopilación divertida, fresca y sorprendente de anécdotas que no pretenden contener saberes enciclopédicos, ni extenderse en apartados biográficos, pero sí acercarnos de forma amena el amor del autor por el Séptimo Arte.

La presidenta de Taetro, Aurora Alcántara, ha invitado a toda la ciudadanía “a que acuda a este acto porque contar en Chiclana con un crítico de la talla de César Bardés es un auténtico lujo”. Además, ha señalado que “nuestra asociación sigue siendo protagonista de la vida cultural de nuestra ciudad y queremos compartir con todos los chiclaneros y chiclaneras estas actividades que abarcan todo tipo de gustos y de públicos”.

Al finalizar este acto, que cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, el autor procederá a la firma tradicional de libros. La entrada será libre hasta completar aforo.