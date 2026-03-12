Interceptan una narcolancha cargada con más de 3.300 litros de gasolina por el caño de Sancti Petri en Chiclana

La Guardia Civil de Cádiz interceptó en la jornada del miércoles una narcolancha cargada con 3.375 litros de combustible en la zona del espigón de la playa de Lavaculos, en Chiclana.

Semirrígida localizada por la Guardia Civil en Chiclana.

El operativo comenzó el miércoles 11 de marzo, alrededor de las 6:30 horas, cuando agentes del servicio de la Central Operativa de la Comandancia de Cádiz detectaron a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) una embarcación de alta velocidad de las utilizadas habitualmente para el narcotráfico navegando rumbo al caño de Sancti Petri, en Chiclana.

Inmediatamente, se activó al Servicio Marítimo Provincial para su interceptación. Sin embargo, al verse sorprendida por la patrullera de la Guardia Civil, la embarcación inició una huida a gran velocidad.

Al mismo tiempo, se activaron patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana para cubrir la costa a pie.

Finalmente, los agentes localizaron a la semirrígida, de 12 metros de eslora y cuatro motores de 350 cv cada uno, abandonada en la zona del espigón de la playa de Lavaculos, en el municipio chiclanero, cargada con 135 petacas de gasolina con un total de 3.375 litros de combustible.