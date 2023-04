El alcalde visita las instalaciones de Empul Consulting & Say López

El alcalde de Chiclana, José María Román, visitó las instalaciones de Empul Consulting & Say López, situadas en el número 5 de la Plaza de España. Una visita en la que estuvo acompañado por la delegada municipal de Presidencia, Cándida Verdier, y por la responsable de la empresa, Say López. Durante la visita, el alcalde señaló que “esta visita se enmarca en un doble vertiente. Say López es la gestora de la empresa y se dedica, por su lado, a la gestión de apartamentos turísticos, un sector muy importante para nosotros. Ella está cerrando un acuerdo de los que nos interesa muchísimo dentro de la captación de turistas nórdicos, en este caso suecos, que vienen a jugar al golf y que nos convienen para consolidar el empleo en temporada baja”.

Además, José María Román destacó que “Say López también se dedica a la formación o coaching para empresas, entre otras cosas dentro del programa Horeca. Para nosotros es muy importante que una joven empresaria de talento venga desde Castilla-La Mancha a Chiclana, fijándose en Chiclana y confiando en las oportunidades que pueda desarrollar en el mundo empresarial y en turismo y formación. La formación es muy importante y todo lo que se haga en este sentido siempre será poco”. También dio “la bienvenida a todas las empresas que se pongan a trabajar en formación y en la gestión de plazas para que nuestro invierno sea más suave y con más oportunidades”.

Por su parte, Say López explicó que “mis pasiones son el turismo, la formación y luchar contra lo más necesario, que es la estacionalidad. Seguiré luchando contra la estacionalidad de personas y de las empresas para hacerlas más sostenibles, porque todos necesitamos tener una vida más lineal, que no dependa sólo de cuatro meses y que esté llena de proyectos. Cuanto mejor estén nuestros equipos, mejor estará nuestra empresa y muchísimo mejor va a ser la imagen que vamos a dar en Chiclana”.