Los ingresos por la Zona Naranja en Chiclana ascienden a más de 1.400.000 euros

“Más de la mitad de los costes de los servicios de funcionamiento y mantenimiento de la playa se sufragará con lo recaudado con el IBI diferenciado y la Zona Naranja y que dejan de pagar los chiclaneros y chiclaneras”. Con esta frase, el alcalde, José María Román, resumió hoy en una rueda de prensa lo que ha supuesto para la ciudad la implantación de estas dos medidas.

En concreto, los ingresos por la implantación de la Zona Naranja ascienden a 1.400.982,12 euros y la aplicación del IBI diferenciado se tradujo en 1.650.186,91 euros. Todo ello supone un montante de más de 3 millones de euros.

Al respecto, desde el Consistorio, recordaron que el coste de los servicios de playa en este 2025 se sitúa en 5.759.413,34 euros, por lo que, como se ha señalado anteriormente, más de la mitad será satisfecho con estos nuevos ingresos. De tal manera que, además, “permitirán destinar tres millones de euros más a la ejecución de otros proyectos, de los que se beneficiarán los chiclaneros y chiclaneras, teniendo así disponibilidad presupuestaria para seguir atendiendo otros asuntos de la ciudad con el presupuesto municipal”, especificó el alcalde.

Asimismo, José María Román reiteró que, “hasta ahora, esos casi seis millones de euros los pagábamos íntegramente los vecinos y vecinas de Chiclana, pero este año hemos introducido estos importantes cambios”, para destacar que el IBI diferenciado consiste en que los hoteles, los aparcamientos subterráneos y las grandes superficies comerciales “pagan un coeficiente mayor que el conjunto de viviendas de la ciudad”.

Con respecto a la Zona Naranja, quiso destacar que no ha afectado al turismo. “Los datos así lo demuestran, al superarse las cifras de ocupación del pasado año”, dijo, para mostrarse convencido de que “es importante que las personas que vienen de otros lugares nos ayuden a sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento de la playa”.

Por último, subrayó el trabajo conjunto y transversal de todo el gobierno municipal para “la toma de decisiones que han sido trascendentales para el municipio, como la puesta en marcha de estas dos iniciativas, que nos hacen mantener un equilibrio económico y tener capacidad de recursos para seguir invirtiendo y dando más servicio a la ciudad. Han sido medidas potentes, prácticas y repartidas, con un turismo que ha seguido creciendo este año”.