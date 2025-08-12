Incendio en la popular Venta López de Chiclana
El fuego obliga a cortar la carretera de Carabineros
Un transformador, la causa del siniestro
Un incendio en Chiclana afecta a 5.000 metros de superficie y produce el corte de luz en un bloque de viviendas
La popular Venta López en Chiclana ha sufrido hoy un espectacular incendio, como consecuencia de la explosión de un transformador de luz existente junto a la terraza, que ha quedado totalmente calcinada.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas y obligaron a la Policía Local de Chiclana a cortar el tráfico en la carretera de Carabineros, una vía muy transitada en estos días de verano. Hasta el lugar se trasladaron también efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia, aunque según diversas fuentes no hay que lamentar daños personales.
Pasada las 20.00 horas, los bomberos tenían prácticamente extinguido el fuego.
