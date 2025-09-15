Un incendio calcina un dormitorio y parte del salón de una vivienda en la barriada de la Caja de Ahorros, en Chiclana

Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en una vivienda de la barriada de la Caja de Ahorros, en Chiclana.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se ha tenido que emplear duramente para extinguir un incendio que se ha producido en una vivienda situada en una primera planta de la barriada de la Caja de Ahorros, en Chiclana. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales.

Los servicios de emergencias recibieron un aviso a las 13.20 horas sobre un fuego que se estaba produciendo en un piso situado en este barrio chiclanero. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un dispositivo del Parque de Bomberos de Chiclana formado por dos vehículos (una autobomba urbana y una autobomba rural pesada) y cuatro efectivos. También participaron en diferentes laborales de seguridad miembros de la Policía Local y la Guardia Civil.

En el momento de la llegada de los bomberos a esta vivienda, el incendio se encontraba en desarrollo, por lo que se procedió a su extinción, para la que se emplearon unos 1.000 litros de agua, y a la posterior ventilación.

El fuego ha calcinado uno de los dormitorios y parte del salón, mientras que el resto de las dependencias de este hogar se han visto afectadas por el humo. El dispositivo de los diferentes servicios de emergencias se dio por finalizado a las 16.45 horas.