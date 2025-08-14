Inaugurada la exposición ‘El retrato en los fondos del Museo de Chiclana’

La delegada de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, inauguraron hoy la exposición ‘El retrato en los fondos del Museo de Chiclana’, que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre y que se engloba dentro del programa expositivo ‘Contextos del Museo de Chiclana’.

Con ella, la Delegación de Cultura pretende ofrecer al público la posibilidad de disfrutar de piezas que conforman su colección, y de manera especial la posibilidad de acercarse sobre todo a aquellas obras que por lo general resultan menos accesibles.

Si ‘No sólo de pan’ con ‘El bodegón en los fondos del Museo de Chiclana’ se ocupó el Museo de la pintura de género -un género considerado por muchos menor-, con esta se abunda de nuevo en la pintura de género, de uno bastante prestigiado.

Para ello, se ha reunido un conjunto de 23 piezas -tanto permanentemente expuestas cuanto nunca antes mostradas al público- presentes en la Colección del Museo: óleo, acrílico, carbón, aguafuerte, cerámica,… Procedimientos plásticos diversos a los que da unidad temática el motivo, o sea: el retrato.

Trabajos de Agustín Segura -que posee sala propia- y de su hermano Enrique Segura se muestran en esta nueva exposición temporal. Junto a estos, pinturas de autores de Chiclana y de sus cercanías -Eduardo Vassallo, Juan Antonio González, Federico Godoy, José Cruz Herrera, José Manuel García Primatesta, Eduardo Martínez, José Manuel Reyes, José Dodero entre otros- componen, acompañadas de otras piezas -el grabado de Bartolomé Maura, el dibujo de José Tocino Torres, el relieve de Mari Luz Muñoz o los bustos de García Gutiérrez que crearon desde Gres Sierra con motivo del bicentenario del poeta chiclanero-, el grueso de esta exposición en la que se muestran muchas de sus obras por primera vez al público.

“Hoy ponemos en marcha esta muestra de los fondos del Museo, que queríamos enseñar a la ciudadanía, para que sepa todo lo que tenemos guardado, al igual que hemos hecho con los bodegones”, comentó Susana Rivas, quien invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta exposición.

Por su parte, Jesús Romero resaltó que “se muestra un trabajo silencioso que se hace en el día a día del Museo, que no es otra que crear una colección”.